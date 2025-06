In queste ultime ore, Anna Pettinelli ha smentito un rumor in merito all’intervista mai andata in onda a Belve

In queste ultime ore, Anna Pettinelli è tornata sui social per smentire un rumor che riguarda la sua intervista (mai andata in onda) a Belve di Francesca Fagnani. Ecco cosa sta succedendo.

La smentita di Anna Pettinelli

Nella giornata di ieri era cominciato a girare un rumor in merito a un’intervista mai andata in onda di Anna Pettinelli a Belve. Il motivo, rivelato da Giuseppe Candela, riguardava il fatto che la chiacchierata sarebbe stata giudicata troppo “moscia“. Di lì a poco la professoressa di Amici ha pubblicato un video di conferma per quanto riguarda la sua partecipazione, infatti si sente la conduttrice affermare:

“È stata definita in tutti i modi possibili, ma la definizione più calzante se l’è data da sola: bella patata sono io. Diamo il benvenuto ad Anna Pettinelli”

In queste ultime ore, la maestra di canto del talent di Canale 5 si è ritrovata a discutere della questione con Giuseppe Candela stesso. La prima ha affermato che il giornalista non conosce il vero motivo per il quale non è stata trasmessa l’intervista. In sostanza ha smentito tutte le voci che sono circolate sul web.

Ad oggi le ragioni della mancata messa in onda non sono ancora state rilasciate ufficialmente e forse non le sapremo mai. Potrebbe anche essere che, forse, in futuro l’intervista possa venire rilasciata nella prossima edizione e non possiamo fare altro che aspettare per capire ciò che accadrà. Noi continueremo a tenervi aggiornati nel caso in cui ne dovessimo sapere di più.

La cosa che sembra certa è che dopo l’estate Anna Pettinelli tornerà nella scuola di Amici come insegnante e il pubblico non potrebbe esserne più che felice.