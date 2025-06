Ecco la reazione del web al “bacio” tra Fedez e Clara, da lei smentito. La sua versione però non sembra avere convinto

Nonostante la smentita di Clara dopo le foto del “bacio” con Fedez, il web si è sbizzarrito e scatenato con commenti di ogni genere!

La smentita di Clara scatena i social

La musica li ha fatti incontrare, i paparazzi li hanno “beccati” e i social… si stanno sbizzarrendo con commenti di ogni genere. Fedez e Clara sono finiti al centro di un vortice mediatico dopo la pubblicazione, da parte del settimanale Chi, di alcune immagini che li ritrarrebbero mentre si scambiano un bacio.

Lo scatto rubato risalirebbe alla sera del 1° giugno, poco dopo la loro esibizione sul palco del Radio Zeta Future Hits Live 2025. Dopo lo show, cena insieme e, secondo il settimanale, un momento di particolare complicità immortalato dai fotografi.

L’articolo firmato da Valerio Palmieri parla chiaro: “L’intesa fra il rapper e la cantante non è solo artistica”, suggerendo che il legame tra i due sarebbe nato già ad aprile, durante le registrazioni del brano “Scelte stupide”. Allora sembrava solo sintonia musicale. Ora, con quelle immagini, il dubbio si è trasformato in un vero caso social.

Ma Clara non ci sta. Sui suoi profili ha reagito in modo diretto, liquidando tutto come pura fantasia: “Leggo invenzioni sulla mia vita privata. Ripeto: INVENZIONI. Bella l’arte della prospettiva nelle foto”. Una smentita secca, che era già stata anticipata da Gabriele Parpiglia. Nonostante le sue parole il tutto ha acceso ulteriormente il dibattito online.

Su Twitter, Instagram e TikTok, i fan si sono divisi. Da un lato chi difende Clara, affermando di seguirla per la sua musica e non per la sua vita sentimentale. Dall’altro, chi sostiene che “le immagini parlano da sole” e che sarebbe meglio essere trasparenti. Alcuni utenti hanno anche ironizzato con l’immagine incriminata, mescolando gossip e sarcasmo.

A rendere il tutto ancora più virale, nei giorni scorsi, un video Twitch in cui, alla domanda se fosse single, Clara ha esitato, guardando Fedez. Lui ha subito preso la parola, difendendola.

Una risposta non c’è ancora. Ma una cosa è certa: la storia tra Fedez e Clara, vera o presunta che sia, ha già conquistato la scena!