In queste ore è arrivata notizia che la data di partenza di Amici 25 è nuovamente cambiata. Ecco quando inizia la nuova edizione del talent show di Maria De Filippi.

La data di inizio di Amici 25

Manca sempre meno alla partenza di Amici 25. Tutto inizia infatti a essere pronto per il ritorno del talent show di Maria De Filippi, che debutterà su Canale 5 tra pochi giorni. Il pubblico intanto sta già attendendo con ansia la partenza del programma, che quest’anno compie un quarto di secolo. Attualmente i casting per gli aspiranti allievi sono ancora in corso e, come accade ogni anno, dureranno per tutto il corso della fase del pomeridiano. In attesa di scoprire chi saranno i primi allievi che conquisteranno un banco, negli ultimi giorni sembrerebbe essere stato confermato il cast di professori.

A tornare dietro la cattedra di canto saranno Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Per quanto riguarda il ballo ritroveremo Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. Ad affiancare i due ci sarà un gradito ritorno: Veronica Peparini. La coreografa, dopo diversi anni di assenza, è pronta a tornare a ricoprire il suo ruolo e di certo ne vedremo di belle.

Mentre attendiamo la prima puntata, in queste ore è però arrivata notizia che la data di inizio di Amici 25 è cambiata ancora. Pochi giorni fa era giunta voce che Mediaset avesse deciso di anticipare la partenza del talent di una settimana. Il ritorno della trasmissione sembrava così fissato a domenica 21 settembre. Adesso però la pagina Amici News fa sapere che la prima registrazione sarebbe prevista per giovedì 25 settembre. Di conseguenza la puntata andrà in onda su Canale 5 domenica 28.

Tra due settimane dunque assisteremo al ritorno del talent show di Maria De Filippi. Ma chi sarà ad ottenere la tanto ambita maglia? Non resta che attendere per scoprirlo.