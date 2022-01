Dopo il duro scontro con la Celentano, Todaro replica via social: “Capisco che non potesse andare in onda per esteso…”

1 La discussione tra Raimondo Todaro e Alessansra Celentano

Nel daytime di oggi, giovedì 10 gennaio, di Amici 21 è andato in onda un acceso confronto tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano. Questa cosa deriva dalla proposta di lui sulla scia di Rudy Zerbi, ovvero fare una media delle classifiche delle gare affrontate dai ballerini ed eliminare l’ultimo. Da esse la peggiore (a questa settimana) è risultata essere Carola, allieva delle Celentano.

La ballerina di classico è andata in crisi, ha iniziato a piangere e si è sfogata con i suoi compagni. He detto che era una cosa ancora più ingiusta di quella dei cantanti poiché loro ballerini hanno affrontato le gare in maniera diversa. Infatti dobbiamo considerare che spesso non tutti le hanno potute sostenere causa infortuni o maglie sospese, che le hanno dovute preparare in poco tempo. Inoltre spesso erano tutte di improvvisazione e questa cosa per tanti ballerini non è semplice, ma anzi penalizzate.

Detto questo, nel daytime di oggi, Alessandra Celentano ha chiesto di vedere Raimondo Todaro per un confronto sulla proposta. E c’è stata davvero un’accesa discussione. La maestra era molto arrabbiata e, oltre ha riferire le stesse cose fatte notare dalla sua allieva, ha anche puntato il dito sul fatto che sembra che Raimondo voglia far fuori tutti i suoi ballerini.

La discussione è stata molto lunga e potete rivederla tutta sul sito di Witty TV. Comunque sono arrivati alla conslusione che la Celentano ha fatto una controproposta e cioè una serie di gare sulla tecnica. Inoltre ha fatto sapere che ha intenzione di trovare dei ballerini di latino capaci per sostituire Mattia dato che è un mese che ha le stampelle e non si può esibire.

Dopo tutto questo, Todaro ha voluto fare una precisazione e infatti ha lasciato un commento sotto il canale social ufficiale di Amici. Ecco cosa ha scritto…