Le reazioni di Raul Dumitras all’interno del villaggio di Temptation Island hanno spesso fatto discutere. Dopo aver visto dei video sulla sua fidanzata, infatti, si è sfogato con calci e pugni su vari oggetti presenti nel villaggio. A parlare dell’accaduto è un’autrice del programma.

Temptation Island, un’autrice interviene su Raul

In vista della puntata di questa sera di Temptation Island (QUI LE ANTICIPAZIONI), c’è un gran parlare intorno ai fidanzati e fidanzate di questa edizione del reality show. L’edizione sta riscuotendo grande successo e i telespettatori sono curiosi di sapere come si concluderà il loro percorso nel programma. Raffaella Mennoia recentemente ha parlato di due di loro. Ma chi nello specifico?

Dalle anticipazioni di Temptation Island per la quarta puntata sappiamo che Raul e Martina saranno grandi protagonisti anche stasera. La coppia ha preso parte al programma perché nei due anni di relazione, secondo la fidanzata, il ragazzo avrebbe alcuni problemi legati alla gelosia.

LEGGI ANCHE: Manuela Carriero lancia una stoccata all’ex corteggiatore Carlo Marini

Raul anche dopo aver visto alcune immagini sulla sua fidanzata, ha sfogato la sua rabbia con alcuni degli oggetti che trovava in giardino. Magari il lancio di una bottiglietta e così via. Questo ha manifestato alcune lamentele sui social. Di questo aspetto, come detto, ne ha parlato Raffaella Mennoia sui social, così come nell’intervista ripresa a Repubblica. L’autrice di Temptation Island ha ribadito che il programma non ha finzioni e che nel 90% dei casi i concorrenti sono ossessionati dalla gelosia:

«Siamo attenti a non rappresentare gelosie patologiche. Raul è molto giovane, ha 23 anni, è innamorato follemente, cresce in un quartiere non facile, in una famiglia di lavoratori. È un bravo ragazzo. Da quello che si è visto può dare l’idea di essere Otello. Divide ma siamo alla terza puntata, ce ne sono altre tre. Le cose cambiano», ha dichiarato sui social come ripreso da Leggo.

Dalle parole di Raffaella Mennoia su Temptation Island dunque tutto potrebbe cambiare e ora i telespettatori sono curiosi di capire come proseguirà tra Raul e Martina, tra le coppie più chiacchierate di questa edizione.

E vogliono saperlo proprio ora che lei si è avvicinata a uno dei tentatori e Raul pare non l’abbia preso granché bene. Anche lui però si è molto avvicinato a una delle single, tanto che dal video pare che i due stiano per baciarsi. Cosa succederà stasera a Temptation Island e come reagirà Martina davanti a queste immagini?