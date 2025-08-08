In queste ore si è diffuso un nuovo rumor sulla possibile partecipazione di Gianmarco e Raul al Grande Fratello. Cosa sappiamo

Gianmarco Steri e Raul Dumitras saranno concorrenti al Grande Fratello di Simona Ventura? Ecco cosa sappiamo in base alle ultimissime indiscrezioni.

Raul e Gianmarco al Grande Fratello?

Il Grande Fratello di Simona Ventura prenderà il via tra pochissimi mesi e si sta ovviamente pensando al cast. In in primo momento era stato detto che si sarebbe trattato di persone comuni ma altre indiscrezioni hanno rivelato che dovrebbero essere presenti anche influencer semi noti.

Da settimane si fa il nome di un trio: Martina De Ioannon, Raul Dumitras e Gianmarco Steri. La prima ha partecipato a Temptation Island con l’ormai ex fidanzato Raul e dopo la loro rottura ha avuto l’occasione di diventare Tronista a Uomini e Donne. Qui ha conosciuto Gianmarco Steri, suo corteggiatore, anche se alla fine ha scelto di lasciare il programma con Ciro Solimeno.

LEGGI ANCHE: Mario Cusitore vuole corteggiare ancora Ida Platano, la reazione della Dama spiazza

Fatto sta che secondo le voci di corridoio i primi tre avrebbero potuto essere protagonisti del Grande Fratello ma pare che ora le cose siano cambiate. O meglio, non siano mai state così perché Gianmarco e Raul non sarebbero mai stati contattati. A rivelarlo è stata Deianira Marzano sul suo profilo Instagram:

“Deia, posso assicurarti che Gianmarco non farà il FG a settembre. Non è stato chiamato da nessuno e le voci che girano sulla sua partecipazione sono totalmente infondate”.

Il rumor su Raul e Gianmarco al Grande Fratello

Ovviamente si tratta solo di rumor da prendere con le pinze, ma Gianmarco e Raul non sarebbero stati contattati. Staremo a vedere cosa succederà prossimamente perché tutto può ancora avvenire e noi vi terremo aggiornati nel caso in cui ne dovessimo sapere di più. Novella 2000 resta a disposizione per qualsiasi rettifica se i due diretti interessati volessero intervenire in futuro.