Chi è Ludovica Grimaldi di Amici 22? Età e Instagram

Ad Amici 22 arriva Ludovica Grimaldi, che fa parte della classe di danza. Di seguito riporteremo alcune delle news e curiosità che la riguardano: l’età, la vita privata, Instagram dove seguirla e l’avventura nel programma condotto da Maria De Filippi.

Chi è Ludovica Grimaldi

Nome e Cognome: Ludovica Grimaldi

Data di nascita: informazione non disponibile

Luogo di nascita: L’Aquila

Età: 20 anni

Altezza: informazione non disponibili

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: ballerina di hip hop

Fidanzato: informazione non disponibile

Tatuaggi: Ludovica non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @_ludovica_grimaldi

Ludovica Grimaldi età, altezza e biografia

Apriamo la biografia della ballerina di Amici 22, Ludovica Grimaldi informandovi come, purtroppo, non ci siano grandi news.

Sappiamo che Ludovica di Amici 22 è nata a L’Aquila, ma dovrebbe vivere a Roma e la sua età è di 20 anni. Non conosciamo la data di nascita completa per potervi dire quale sia il suo segno zodiacale.

Ignoti al momento anche altezza e peso.

Vita privata

A oggi non ci sono news circa la vita privata di Ludovica Grimaldi di Amici 22. La ragazza è molto riservata e nemmeno dai social emerge nulla.

Non sappiamo dirvi dunque se abbia o meno un fidanzato oppure se è single. Lo scopriremo sicuramente durante la sua permanenza nella scuola di Amici 22.

Dove seguire Ludovica di Amici 22: Instagram e social

Sui social è possibile seguire Ludovica Grimaldi di Amici 22? La risposta è sì. Oltre ad avere un profilo personale su Facebook, la ballerina del talent show è presente anche su Instagram.

Nel suo profilo troviamo post quasi interamente dedicati alla danza. Un modo come un altro per mettere in mostra il suo talento.

Non mancano però anche scatti in compagnia di alcune persone importanti nella sua vita.

Nemmeno dai social traspare nulla riguardo alla sua vita privata. Certamente Ludovica avrà modo di raccontarsi durante il suo percorso ad Amici 22.

Carriera

Per quanto riguarda il suo percorso di studi sappiamo che ha frequentato IIS “A.Bafile-F.Muzi” de L’Aquila. Nel mentre si è concentrata molto anche sulla danza iscrivendosi al PAQ Center della sua città natale. Si tratta di un centro studi professionale di danza, tessuti aerei, pole dance e teatro.

Il percorso dedicato alla danza è diretto da Eleonora Pacini e Alice Cimoroni, le quali si dicono molto orgogliose del percorso fatto da Ludovica Grimaldi nel ballo.

Grazie alla profonda dedizione verso l’hip hop ha partecipato a tante lezioni e corsi di formazione a Roma e ha avuto modo di collaborare con alcuni coreografi affermati e di successo. A Napoli ha avuto modo di seguire un corso intensivo guidato da Mattia Tuzzolino.

Poi è arrivata la grande occasione chiamata Amici 22.

Ludovica Grimaldi ad Amici 22

Il talento di Ludovica Grimaldi nell’hip hopè stato riconosciuto dagli insegnanti di Amici 22, che hanno creduto in lei e concesso un banco.

A volere fortemente la ballerina e il coreografo Emanuel Lo, una delle new entry di questa edizione tra i prof della scuola. Il docente è rimasto molto impressionato e le ha dato dunque una chance.

Ora sta a Ludovica sfruttarla a dovere. In attesa di capire come si evolverà il suo percorso, scopriamo chi condividerà con lei questa avventura.

Gli allievi di Amici 2022

La classe di Amici 2022 si è finalmente formata. Ora sta ai ragazzi difendere il proprio posto nella scuola e mostrare il proprio talento. Per farlo dovranno superare diverse sfide e non è sicuro che tutti riusciranno ad arrivare fino in fondo.

Come ogni anni gli allievi si divino in canto e ballo. Ecco chi sono i cantanti:

Aaron

Andrea Mandelli

Federica Andreani

Giovanni Cricca

NDG

Niveo (Marco Fasano)

Piccolo G

Tommy Dali

Wax

Passiamo dunque alla classe dei ballerini, formata da:

Asia Bigolin

Gianmarco Petrelli

Ramon Agnelli

Ludovica Grimaldi

Maddalena Svevi

Mattia Zenzola

Megan Ria

Rita Pompili (Rita Danza)

Samuele Segreto

Samuel Antinelli

Vedremo con il trascorrere dei mesi chi riuscirà a raggiungere la fase del Serale e aggiudicarsi la vittoria finale. Ricordiamo che anche quest’anno gli allievi di Amici 22 dovranno convivere in casetta tutti insieme.

I professori di Amici

In questa edizione di Amici 22 grandi cambiamenti anche per le cattedre di canto e ballo. Ecco da chi è formato il cast della prima sezione:

Rudy Zerbi

Lorella Cuccarini

Arisa

Proprio Arisa, grande ritorno per lei, va a sostituire Anna Pettinelli. Anche nella categoria danza però non mancano le novità:

Alessandra Celentano

Raimondo Todaro

Emanuel Lo

Il coreografo e compagno di Giorgia prende il posto della collega Veronica Peparini.

Il percorso di Ludovica ad Amici 22

Inizia sabato il 18 settembre l’avventura di Ludovica Grimaldi nella scuola di Amici 22. La ballerina cercherà di fare del suo meglio affinché possa arrivare fino in fondo.

In questo paragrafo vi informeremo dei fatti salienti del suo percorso nel talent. (IN AGGIORNAMENTO)

