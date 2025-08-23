Federica Pellegrini non sarà co-conduttrice di Ballando con le Stelle, ma non per la presenza del suo ex, Filippo Magnini. È spuntato un nuovo retroscena che all’ultimo avrebbe cambiato le carte in tavola.

Ballando, il retroscena sull’assenza di Federica Pellegrini

Nella giornata di ieri la notizia dell’assenza di Federica Pellegrini dal ruolo di co-conduttrice di Ballando con le Stelle ha sollevato diversi dubbi. Se inizialmente Dagospia aveva parlato di un passo indietro da parte dell’ex campionessa a causa della presenza del suo ex compagno Filippo Magnini nel programma, una nuova ricostruzione di Gabriele Parpiglia ha svelato un retroscena differente.

Parpiglia, nella sua newsletter, ha rivelato che non ci sarebbe stato alcun ripensamento da parte di Federica Pellegrini. Anzi, l’ex nuotatrice pare fosse più che entusiasta all’idea di affiancare Paolo Belli nella conduzione dalla celebre Sala delle Stelle. Dopo il grande successo come concorrente nella scorsa edizione, la Rai pare avesse in mente per lei un ruolo più centrale, trovando il “sì” della Pellegrini.

Ma qualcosa sarebbe andato storto. Il giornalista racconta che Federica Pellegrini avrebbe firmato volentieri. Poi lo stop improvviso della produzione che a quanto pare si sarebbe focalizzata su un altro volto. Si tratterebbe quindi di un vero e proprio dietrofront della redazione, che avrebbe amareggiato la Divina. Parpiglia aggiunge inoltre che Pellegrini pare non avesse alcun problema con la presenza del suo ex Filippo Magnini allo show: “Avrebbe firmato lo stesso”, precisa.

A complicare la situazione, ci sarebbe invece un precedente che avrebbe pesato sulla vicenda. Ovvero l’invito a Belve, celebre talk di Rai 2, che le era stato prima confermato e poi inspiegabilmente annullato.

Quando Milly Carlucci è venuta a conoscenza di quanto accaduto, pare abbia cercato di mediare, offrendo a Federica Pellegrini il ruolo di ballerina per una notte in una delle puntate di questa ventesima edizione. Un gesto che confermerebbe così il rapporto di stima reciproca tra le due e permetterebbe alla campionessa di tornare comunque protagonista – anche se per una sola sera.