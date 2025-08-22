Ecco chi sarebbe il volto noto che avrebbe rinunciato a Ballando con le Stelle per l’ex fidanzato

Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia e da Dagospia un’ex partecipante dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle pare abbia deciso di non prendere parte come spalla destre della conduttrice al posto di Paolo Belli. E il motivo sarebbe un suo ex, tra i possibili concorrenti del cast.

Ballando con le Stelle, volto dell’ultima edizione dice “no”

Nelle scorse settimane sembrava tutto fatto: Federica Pellegrini secondo i rumor pare fosse pronta a tornare a Ballando con le Stelle, questa volta non come concorrente. Per lei infatti pare fosse previsto il ruolo di inviata nella sala delle stelle, dove avrebbe dovuto prendere il posto di Paolo Belli. Una mossa a sorpresa di Milly Carlucci, legata al fatto che Belli pare sia sempre più vicino a scendere in pista come concorrente.

E invece è arrivato un clamoroso dietrofront da parte della Divina del nuoto.

A rivelarlo è ancora una volta sia Gabriele Parpiglia nella sua newsletter che Giuseppe Candela su Dagospia, che riporta un possibile motivo dietro la decisione: la presenza nel cast di Filippo Magnini, ex storico di Federica, con cui ha avuto una lunga relazione (dal 2011 al 2017). La loro partecipazione nello stesso show, con ruoli diversi ma vicini, avrebbe potuto costringerli a interagire di fronte alle telecamere, riaccendendo riflettori su una pagina privata che la Pellegrini potrebbe non voler riaprire.

Al momento la partecipazione di Magnini non è ancora ufficiale (a differenza di un altro sportivo), ma le voci si fanno insistenti. E se davvero sarà tra i protagonisti di questa edizione, la rinuncia di Federica potrebbe essere così più che certa.

Milly Carlucci intanto, se tutto dovesse essere confermato, dovrà trovare un nuovo volto per la postazione lasciata libera da Paolo Belli. Di sicuro si troverà una soluzione semmai questa notizia dovesse trovare certezza. Intanto Ballando con le Stelle continua a stupire e regalarci notizie in attesa del suo ritorno in TV.