Per il prossimo Grande Fratello sembrerebbe che Simona Ventura abbia proposto di inserire tra i concorrenti un israeliano e un palestinese. Idea questa che avrebbe stupito e non poco gli autori del programma.

Al GF di Simona Ventura un israeliano e un palestinese?

Simona Ventura è pronta a lasciare il segno nella prossima edizione del Grande Fratello. Fresca di annuncio come nuova conduttrice del reality più longevo della TV italiana, non ha perso tempo e avrebbe già iniziato a proporre al team autoriale delle idee e proposte che stanno facendo discutere — dentro e fuori Mediaset.

Secondo quanto riportato da Hit su Affari Italiani, Simona Ventura sarebbe in una fase di grande entusiasmo, tanto che a tal proposito il portale rivela infatti:

“Simona è carichissima. Talmente tanto che pare sia un vulcano di idee, che si dice travolgano quotidianamente il team di autori di Endemol che sovrintende da sempre al GF, capitanato dall’inossidabile Andrea Palazzo.

Tra queste i bene informati ne fanno filtrare una singolarissima per cui Simona Ventura avrebbe proposto di inserire nel cast un palestinese con un israeliano, perché il Grande Fratello dovrebbe essere lo specchio della nostra società. Idee che suscitano all’interno del team del programma sentimenti di leggero stupore”.

La proposta, se confermata, rappresenterebbe una svolta inedita nella storia del programma. Portare dentro la Casa di Cinecittà due concorrenti provenienti da contesti geopolitici così delicati — Israele e Palestina — sarebbe un messaggio forte. Speci per il momento storico segnato da profonde tensioni in Medio Oriente.

Nel mondo dei reality, spesso si punta su dinamiche amorose, scontri verbali e personalità dal carattere ben definito. L’idea di Simona Ventura si muove in direzione opposta. La conduttrice pare voglia dare una valenza sociale e riflessiva al programma, portando il pubblico a confrontarsi con temi reali, attuali e anche scomodi.

Per ora, si tratta solo di un’ipotesi, ma l’effetto è già evidente: gli autori del GF sarebbero “leggermente stupiti” da questa proposta che avrebbe fatto la conduttrice. Quel che è certo è che, con Simona Ventura nel cast, questa edizione del Grande Fratello sarà tutt’altro che prevedibile.