1 La presunta rivelazione di Riccardo Guarnaccia

Tra sfide, sostituzioni e nuovi ingressi voluti dai professori, quest’anno numerosi sono stato i concorrenti che hanno partecipato ad Amici 20. Come ricorderemo tra gli allievi c’è stato anche Riccardo Guarnaccia, che è stato eliminato da ormai diversi mesi. Tuttavia il ballerino nelle ultime settimane si è dato da fare e si sta impegnando al massimo per realizzare il suo sogno. Nel mentre però da qualche ora Riccardo è finito al centro dell’attenzione del web. Scopriamo perché e quello che è accaduto.

Nel corso di una diretta sui social insieme ad Arianna Gianfelici e ad Ibla, Guarnaccia, come svelano alcuni utenti sul web, avrebbe svelato un retroscena inedito su Amici 20. Sempre stando a quello che viene riportato su Twitter, sembrerebbe che Riccardo abbia raccontato quello che sarebbe accaduto durante il periodo natalizio in casetta.

Pare infatti che gli autori abbiano concesso ai concorrenti, divisi in coppie, 30 minuti in un giardino, durante i quali avevano la possibilità di fare ciò che volevano, essendo senza microfoni e telecamere. Sempre secondo gli utenti di Twitter, Riccardo Guarnaccia avrebbe raccontato di aver usufruito di questa opportunità per due volte, finendo in coppia una volta con Rosa Di Grazia e una volta con Deddy.

Tuttavia sembrerebbe che non ci sia un video del momento in cui Riccardo avrebbe svelato questo curioso retroscena su Amici 20. Ciò nonostante, se così fosse, non è da escludere che i concorrenti abbiano approfittato dei 30 minuti di libertà per mettersi in contatto con le proprie famiglie e con i propri amici, in occasione delle imminenti festività.