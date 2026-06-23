Rita De Crescenzo ha parlato della sua ipotetica partecipazione al Grande Fratello Vip, svelando cosa è successo.

Rita De Crescenzo ha rotto il silenzio e ha parlato delle voci sulla sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Ha deciso di dire tutta la verità su quanto accaduto.

Rita De Crescenzo al Grande Fratello Vip? Tutta la verità

Da anni il suo nome viene accostato al Grande Fratello Vip e, puntualmente, Rita De Crescenzo torna a lanciare appelli pubblici per varcare la celebre porta rossa di Canale 5. Questa volta, però, la tiktoker napoletana ha svelato un retroscena che sta facendo discutere i social: sarebbe stata davvero a un passo dall’entrare nel reality, ma avrebbe rinunciato all’ultimo momento per stare accanto al figlio Francesco dopo un grave episodio che lo aveva coinvolto. A raccontarlo è stata la stessa Rita De Crescenzo in un video pubblicato sui social. La creator ha spiegato di aver ricevuto l’opportunità di partecipare al Grande Fratello Vip 8, salvo poi decidere di rinunciare a causa delle condizioni emotive in cui si trovava in quel periodo.

“Per me la famiglia viene prima di tutto“, ha dichiarato. “Ho dovuto dire di no a diverse cose importanti. Ho rifiutato il Grande Fratello Vip quando mio figlio è stato accoltellato. Avevo già comprato tutti gli abiti per entrare nella Casa, ma non ero pronta psicologicamente. Dovevo stare vicino a mio figlio” ha aggiunto. Parole che hanno immediatamente acceso il dibattito tra i follower. Se da una parte molti hanno creduto al suo racconto, dall’altra c’è chi continua a dubitare dell’esistenza di una vera trattativa con il programma di Mediaset.

Rita De Crescenzo: gli appelli alla produzione del Grande Fratello Vip

Non è certo la prima volta che Rita De Crescenzo manifesta il desiderio di partecipare al Grande Fratello Vip. Negli ultimi anni, infatti, la tiktoker ha pubblicato numerosi video rivolti direttamente agli autori del reality, sostenendo di poter portare dinamiche e divertimento all’interno della Casa. “Se mi fate entrare io scatenerò di tutto“, aveva dichiarato in uno dei suoi appelli.

In altre occasioni, invece, aveva sottolineato le proprie qualità domestiche e il suo carattere esuberante: “So cucinare, pulire e fare divertire il pubblico. Con me il programma sarebbe completamente diverso“. Secondo la creator campana, la sua presenza garantirebbe anche un importante ritorno in termini di ascolti. “Se chiamate me, mezza Italia si sintonizzerà su Canale 5“, aveva affermato in uno dei suoi video più commentati.

Rita De Crescenzo al Grande Fratello Vip? Le indiscrezioni e le polemiche

Già nei mesi scorsi alcune indiscrezioni avevano ipotizzato un possibile ingresso di Rita De Crescenzo nel reality, alimentate anche dalla sua partecipazione a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin. Molti avevano interpretato quell’invito come un segnale di apertura da parte dell’universo Mediaset.

Al momento, però, non esistono conferme ufficiali sulla presunta trattativa. Resta il fatto che il rapporto tra Rita De Crescenzo e il Grande Fratello Vip continua ad alimentare curiosità e polemiche, trasformando ogni sua dichiarazione in un nuovo capitolo di una storia che, almeno per ora, non ha ancora trovato il suo lieto fine televisivo.