Una famosa ex gieffina si è sfogata spiegando che non rifarebbe il Grande Fratello Vip. L’esperienza l’ha messa a dura prova e l’ha fatta soffrire. Tornasse indietro prenderebbe decisioni diverse.

Paola Caruso sul Grande Fratello Vip: “Non lo rifarei”

Apprezzata, criticata e spesso al centro delle dinamiche della Casa, Paola Caruso è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Tra discussioni, confronti accesi e momenti più leggeri, l’ex Bonas di Avanti un Altro ha saputo conquistare l’attenzione del pubblico, diventando uno dei personaggi più discussi del reality di Canale 5. Eppure, a distanza di alcune settimane dalla fine della sua avventura televisiva, la showgirl ha confessato di essersi pentita di aver accettato la proposta di partecipare al programma. Ospite di Monica Setta a Storie al Bivio, Paola Caruso ha raccontato di aver vissuto un’esperienza molto più complessa e impegnativa di quanto immaginasse.

“È stata un’esperienza molto forte. Non mi aspettavo che sarebbe stata così“, ha spiegato la showgirl, sottolineando come il Grande Fratello Vip sia profondamente diverso dagli altri reality ai quali ha partecipato in passato, come L’Isola dei Famosi e Supervivientes. Secondo la 41enne, vivere per settimane chiusa in una casa, senza contatti con il mondo esterno e a stretto contatto con persone sconosciute, rappresenta una prova psicologica particolarmente intensa. “Lì sei costantemente messa alla prova e vivi in una sorta di bolla. Non avevo mai sperimentato una situazione del genere“, ha raccontato.

Paola Caruso pentita di essere stata al Grande Fratello Vip: la lontananza dal figlio e dal compagno

Il motivo principale del suo pentimento, però, riguarda il figlio Michele. Paola Caruso ha ammesso di aver sottovalutato l’impatto che la sua assenza avrebbe avuto sul bambino. “Mi sono pentita soprattutto per aver lasciato mio figlio. Non avevo compreso fino in fondo quanto potessi mancargli“, ha confessato durante l’intervista. La showgirl ha spiegato che il bambino ha sofferto molto durante il periodo in cui lei si trovava nella Casa e che, una volta tornata, il loro rapporto è diventato ancora più intenso e profondo. “Adesso è più attaccato di prima a me. Gli sono mancata tanto e me ne sono resa conto soltanto dopo“, ha dichiarato. La maternità, del resto, ha profondamente cambiato il suo modo di affrontare la vita. Se dieci anni fa avrebbe vissuto un reality con maggiore leggerezza, oggi le sue priorità sono completamente diverse.

Tra le preoccupazioni che hanno accompagnato Paola Caruso durante la permanenza nella Casa c’era anche il timore di mettere a rischio la relazione con il compagno Fabio Talin. “Quando resti lontana dalla persona che ami per così tanto tempo e senza alcun contatto, non sai mai cosa possa accadere“, ha spiegato la showgirl. L’ex gieffina ha raccontato di aver attraversato momenti di forte incertezza, chiedendosi continuamente se il compagno la stesse ancora aspettando o se la distanza avesse potuto cambiare i suoi sentimenti.

“Pensavo: o mi amerà ancora di più oppure mi ha già lasciata”, ha confessato. Fortunatamente, una volta terminato il programma, ha scoperto che la relazione non aveva subito alcuna conseguenza negativa. Nonostante il lieto fine, Paola Caruso continua a considerare il Grande Fratello Vip un’esperienza che oggi non rifarebbe. La lontananza dagli affetti più cari e il peso emotivo dell’isolamento le hanno infatti fatto comprendere quanto la serenità familiare abbia per lei un valore molto più importante di qualsiasi avventura televisiva.