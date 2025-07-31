Una fan ringrazia Rkomi per averla aiutata a sconfiggere il bullismo, la reazione del cantante è commovente. Ecco cosa è accaduto e le sue dichiarazioni.

La reazione di Rkomi

Sono mesi decisamente importanti, questi, per Rkomi. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2025, il giovane artista ha stupito tutti i suoi fan con una sorpresa dietro l’altra. Il primo vero regalo è stato il nuovo album di inediti, Decrescendo, che ha scalato le classifiche e ha conquistato il pubblico. In seguito Mirko ha annunciato un tour teatrale, che si svolgerà nelle principali città d’Italia in autunno, e i biglietti per questi show stanno naturalmente andando a ruba. In queste ore intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha riportato il cantante al centro dell’attenzione. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Tutto è iniziato quando Mirko è stato ospite della kermesse musicale Kiss Kiss Way. Sul palco l’artista ha presentato i suoi ultimi successi e proprio durante l’esibizione è successo qualcosa che ha lasciato tutti senza parole. Una giovane fan ha infatti mostrato un cartello al cantante, ringraziandolo per averla aiutata a sconfiggere il bullismo.

LEGGI ANCHE: Pierpaolo Pretelli festeggia il suo compleanno, arriva la dolce dedica di Giulia Salemi

A quel punto è arrivata la commovente reazione di Rkomi, che è sceso dal palco e ha così abbracciato la sua fan. Ma non solo. Subito dopo la performance, Mirko ha affermato: “Se so quanto faccio bene alle persone e quanto la mia musica arriva alle persone? Ogni tanto riesco ad aiutare qualcuno semplicemente raccontando le mie cose”. In seguito il cantante, rivolgendosi alla fan, ha aggiunto: “Grazie a lei, grazie a sé stessa. Lei sa quanto è importante per me, ci sentiamo spesso ed è una ragazza fortissima, meravigliosa”.

Il bellissimo momento che ha visto protagonista Mirko ha naturalmente emozionato tutto il web e in breve la clip è diventata virale sui social.