1 Con un post sui social, Roberta Di Padua fa una romantica dedica a Davide Blanda. Tra i due è scattato il colpo di fulmine?

La nuova edizione di Uomini e Donne è appena partita, ma di certo già tanti sono i colpi di scena ai quali stiamo assistendo. Stavolta a finire al centro dell’attenzione è Roberta Di Padua, una delle protagoniste principali del Trono Over. Ma andiamo con calma e scopriamo cosa è accaduto. Dopo il lifting di Gemma Galgani, che ha diviso e fatto discutere il web, abbiamo fatto la conoscenza dei nuovi tronisti. Si tratta di Davide Donadei, Gianluca De Matteis, Jessica Antonini e Sophie Codegoni. A dover rinunciare al trono per un soffio è stato invece Davide Blanda, che come sappiamo è stato protagonista di un sondaggio con i due volti maschili del dating show. A scegliere i tronisti uomini di quest’anno è stato proprio il pubblico del programma, che ha optato per Donadei e De Matteis.

Il percorso di Blanda a Uomini e Donne però inaspettatamente non è terminato. Proprio Roberta infatti ha messo fin da subito gli occhi addosso al candidato al trono. A quel punto, quando Davide ha perso il sondaggio, la Dama ha palesato il suo interesse, chiedendo al giovane di rimanere come Cavaliere del Trono Over. Blanda così da aspirante tronista è diventato uno dei possibili corteggiatori di Roberta, e pare che tra i due sia già scattato il colpo di fulmine.

Proprio poco fa infatti Roberta Di Padua ha fatto sui social una romantica dedica a Davde Blanda, che non è passata inosservata. La Dama ha condiviso alcuni scatti del ballo con il suo neo Cavaliere, mettendo in sottofondo la canzone One di Mary J. Blige.

Che tra Roberta e Davide sia dunque già scattato il colpo di fulmine? Non resta che attendere per scoprire cosa accadrà tra i due nelle prossime settimane.