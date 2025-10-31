Con un toccante messaggio, il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi ha espresso la sua vicinanza alla conduttrice e amica Andrea Delogu per la tragica scomparsa del fratello Evan.

Il messaggio di vicinanza di Roberto Alessi ad Andrea Delogu

All’Auditorium di Roma, da dove va in onda Ballando con le stelle e dove si tengono le prove con i ballerini durante tutta la settimana, sono tutti ancora sconvolti e addolorati.

Il fratello di Andrea Delogu, Evan, come avete letto e sentito in questi giorni, è morto in un terribile incidente su una motocicletta di grossa cilindrata. Era solo, su un rettilineo, ha perso il controllo e si è schiantato contro due pali.

Matteo Osso, già collaboratore di Novella 2000, stava registrando la sua trasmissione con Andrea. E mi dice: «Sono stato con lei fino alle 17, poi avevo il treno per Milano. Appena salito in treno mi hanno avvisato. Una tragedia senza senso. Andrea è corsa a Bellaria Igea Marina. Dove è avvenuto l’incidente e dove Evan viveva con il padre Walter Delogu, che ha avuto quel ragazzo dalla sua seconda compagna».

A distanza di giorni la voce di Matteo è ancora commossa e addolorata: «Roberto, io l’ho visto crescere, l’avevo sentito per i suoi 18, sono senza parole. Era cosi affettuoso e legato ad Andrea…».

Andrea parlando di Evan diceva di lui: «È il fratello più bello del mondo».

«Si, davvero una tragedia. Un ragazzo speciale e dolcissimo. Andrea è distrutta. Era la persona che amava di più» mi scrive Alberto Matano, amico di Andrea Delogu che le incrocia da molti sabati a Ballando con le stelle dove lui è presente a bordo campo accanto alla giuria.

Nell’orrore di questa notizia, che riapre una ferita in tutte le persone che come me hanno vissuto una tragedia di questo genere, c’è una carezza nel cuore generale: la vicinanza a questa ragazza di 43 anni, una persona speciale, la cui anima è stata straziata da questo dolore spaventoso. Ad Andrea Delogu l’abbraccio di tutti noi di Novella 2000 e Novella2000.it.

