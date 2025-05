A distanza di diversi anni, anche se questa volta come opinionista, Simona Ventura torna a L’Isola dei Famosi. Il video

Questa sera ha avuto inizio L’Isola dei Famosi e il pubblico ha avuto il piacere di ritrovare Simona Ventura anche se come opinionista. Ecco il video.

L’ingresso di Simona Ventura

Dopo tanta attesa, finalmente questa sera, L’Isola dei Famosi 2025 ha avuto inizio. Veronica Gentili ha fatto il suo ingresso e ha salutato tutto il pubblico in studio e a casa. Si è mostrata molto emozionata per questo debutto e ha promesso grandi sorprese nell’edizione che stiamo per andare a gustarci.

Di lì a poco ha presenta Pierpaolo Pretelli, l’inviato che è arrivato a nuoto sull’isola, e l’opinionista Simona Ventura. Per quest’ultima si tratta di un ritorno sotto una veste diversa, infatti le prime otto edizioni sono state condotte proprio dalla professionista in questione. Nel 2016, invece, è stata concorrente.

Ad ogni modo, Simona Ventura ha fatto l’ingresso in studio (come vedete dal video qui sotto) accompagnata da un enorme applauso da parte del gruppo. Alla Gentili ha detto: “Sei bravissima e avrai tutto il mio supporto“. Poi hanno detto l’iconico motto della Ventura insieme: “Crederci sempre, arrendersi mai“

Simona fa il suo ingresso in studio come opinionista nella nuova edizione de L’Isola Dei Famosi #isola #SimonaVentura pic.twitter.com/DCohJqz7ga — Simona Ventura out of context (@simonaooc) May 7, 2025

L’opinionista ha poi fatto una promessa: “Sarò molto dura perché torniamo alle origini e sarà un’esperienza durissima. Non avrò pietà, farò il poliziotto cattivo“. Siete pronti a cominciare?