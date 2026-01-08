A distanza di alcuni anni dall’addio al mondo hard, Rocco Siffredi annuncia che torna a fare l’attore a luci rosse e presenta il suo nuovo progetto.

Il nuovo progetto di Rocco Siffredi

Rocco Siffredi è tornato! Dopo alcuni di assenza dal mondo hard, in queste ore il celebre attore ha annunciato, nel corso di una lunga intervista con MowMag, che è tornato a lavorare davanti alle telecamere. Commentando questa scelta, Siffredi ha affermato con ironia: “Ho visto che l’età pensionabile l’hanno appena alzata. Per cui, dai, per almeno altri 5-6 anni anche io devo ancora lavorare. È la quarta volta che smetto e poi ricomincio: la prima a 40, poi a 50, poi a 55 e ora a 61 compiuti rientro di nuovo in azione”.

Ma non è finita qui. Spiegando perché ha deciso di tornare a lavorare nel mondo hard, Rocco Siffredi ha aggiunto:

“Alla base c’è una gran voglia di rimettermi in gioco e di mettermi personalmente in discussione. E in un mondo completamente nuovo: oggi sono tutti content creator, sono dei piccoli imprenditori. In questo modo le persone danno molto di più, ci mettono molto più impegno e passione: è tutta un’altra storia. Un nuovo mondo e un nuovo modo di produrre, rispetto al classico, al ‘Cinema’, a cui sono abituato”.

Sempre nel corso dell’intervista, Rocco Siffredi ha presentato anche il suo nuovissimo progetto, My fantasy with Rocco. Dando alcune succulente anticipazioni, l’attore a luce rosse ha dichiarato:

“My fantasy with Rocco prevede una breve intervista, in cui la protagonista spiega perché viene da me a Budapest e cosa si aspetta dalla scena con Rocco. Ad esempio chiedo: quale è la fantasia che vuoi realizzare? E devo dirti che alcune ragazze mi hanno raccontato che mi vedevano online nei film, anche nei grandi classici dell’epoca d’oro. Altre invece mi hanno detto che volevano provare di persona la Leggenda Rocco Siffredi. Il formato scelto è super elegante: l’idea è di fare un ritorno agli anni 90, con molti dettagli, con tanti accessori, vedi ad esempio la lingerie, molto elegante. Sono sempre in cravatta: tutto è molto elegante, non mi vedrai mai in tuta, in jeans o comunque casual”.

