Cosa farà Rosario Guglielmi dopo Temptation Island e Uomini e Donne

Scelta importante per Rosario Guglielmi. Dopo l’esperienza a Temptation Island e il mancato trono a Uomini e Donne, ha deciso di lasciare il lavoro e cambiare vita. Ecco cosa farà…

Rosario Guglielmi lascia il lavoro e cambia vita

Dopo le prime dichiarazioni sui social, Rosario Guglielmi è tornato a far parlare di sé. Ma questa volta lontano dal contesto televisivo che lo ha reso noto. Dopo la partecipazione a Temptation Island con la sua ex Lucia Ilardo e il mancato trono a Uomini e Donne, Rosario ha deciso di voltare pagina in modo radicale.

Il giovane, che per anni ha lavorato in un ufficio a Milano, ha annunciato tramite i social di aver lasciato il suo impiego per dedicarsi a un progetto che ha nel cuore da tempo. Anche se non ha rivelato tutti i dettagli, sembra che la sua nuova avventura riguardi il mondo dello spettacolo o dei social media.

“Ultimo giorno in ufficio. Un’esperienza da brividi, è stata la mia prima casa sia emotiva che lavorativa a Milano. Non vi dimenticherò mai”, ha scritto Rosario Guglielmi, con parole cariche di emozione.

Poco dopo Rosario ha voluto sottolineare quanto il percorso professionale appena concluso sia stato importante per la sua crescita personale:

“È un percorso che è durato tre anni, un bellissimo percorso in un’azienda fantastica dove sono cresciuto professionalmente e umanamente più delle mie prospettive. Quindi lasciare questo percorso per me non è stato facile.”

La scelta di dire addio a un lavoro stabile nasce dal bisogno di tempo e spazio per qualcosa di nuovo, che lo appassiona da mesi: “Lo faccio per prendermi un po’ di tempo, per dedicarmi anche a un progetto che ho in pancia da tanti mesi, almeno da cinque, per dargli una forma.”

Infine, Rosario Guglielmi ha voluto anche sfatare un pregiudizio comune sulla città che lo ha accolto: “Dicono sempre che Milano non lasci spazio ai giovani che vengono da fuori. In realtà io questo non posso proprio dirlo, perché Milano a me ha dato struttura, casa, mi ha aperto le braccia.”

A quanto pare quindi Rosario Guglielmi è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua vita, lasciandosi alle spalle gli ultimi mesi tra Temptation Island e Uomini e Donne e puntando tutto su un sogno personale che ora vuole trasformare in realtà.