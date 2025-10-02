Mediante i suoi social Rosario Guglielmi è tornato a farsi sentire dopo la fine di Temptation Island e il trono sfumato a Uomini e Donne. Ecco le sue prime parole.

Le parole di Rosario Guglielmi

Protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island, Rosario Guglielmi, così come tutti gli altri, è tornato finalmente sui social. Dopo settimane di silenzio forzato, il 29enne ha deciso di rompere il silenzio con un messaggio sentito rivolto ai suoi numerosi follower. Un ritorno che arriva in un momento delicato per lui, dopo che la sua esperienza televisiva si è conclusa in modo piuttosto burrascoso.

Dopo Temptation Island, Rosario Guglielmi aveva ricevuto la proposta di diventare tronista a Uomini e Donne. Sembrava tutto pronto, ma un’inaspettata rivelazione della sua ex, Lucia Ilardo, ha cambiato tutto. La ragazza ha infatti dichiarato di averlo visto di recente e che tra loro è successo qualcosa. Un dettaglio che ha spinto Maria De Filippi a togliere la proposta del trono, mettendo fine in anticipo al sogno del pugliese.

Ora Rosario Guglielmi ha deciso di condividere pubblicamente le sue riflessioni su Instagram: “Eccoci qui, dopo tanto tempo. Che bello poter scrivere qualche pensiero e farvi immergere nella mia vita a piccoli passi. Qui nessuno è esperto in nulla eh, abbiatene cura!”

Poi ha aggiunto, rivolgendosi ai fan:

“Prima ancora però devo ringraziarvi, con il cuore, sia per l’affetto che per la vicinanza. Leggo tutti i vostri messaggi, dal primo giorno, sempre con attenzione e amore. È stata l’esperienza più forte della mia vita, ma che porterò per sempre dentro. Vi voglio bene!”

In un’altra storia, Rosario Guglielmi ha ribadito: “Vi devo dire grazie un milione di volte. È stato un percorso turbolento, però la vicinanza che mi avete dimostrato… non la dimenticherò mai”.

Con questo ritorno, Rosario Guglielmi ha voluto avere un primo confronto con quello che è il pubblico dei social. Niente trono, certo, ma l’affetto del pubblico – almeno quello – sembra non essergli mancato.