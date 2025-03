Nelle ultime ore a finire al centro di una lunga polemica sui social è stata Rose Villain. Ma perché e cosa è accaduto? Andiamo a scoprirlo.

La polemica che ha travolto Rose Villain

Lei è di certo una delle artiste del momento e tutti conoscono il suo nome. Stiamo parlando naturalmente di Rose Villain, che solo pochi giorni fa ha pubblicato il suo nuovo album, Radio Vega. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2025 con Fuorilegge, la giovane artista ha fatto ritorno sulle scene musicali con questo progetto inedito, che ha già attirato l’attenzione del web. Ma le sorprese per i fan non sono finite qui. In autunno infatti partirà il primo tour di palasport della rapper, che toccherà le principali italiane, da Milano a Roma, passando per Padova e Napoli. I biglietti per questi live stanno già andando a ruba e di certo ne vedremo di belle.

In attesa di scoprire cosa accadrà, in queste ore è scoppiata una polemica sui social che ha travolto la cantante. Ma andiamo con ordine e capiamo cosa è successo. Tutto è iniziato quando Rose è stata scelta come protagonista della cover del nuovo numero di Vanity Fair Italia. L’artista milanese ha naturalmente rilasciato anche una lunga intervista alla rivista, durante la quale si è raccontata a cuore aperto.

LEGGI ANCHE: Shaila Gatta torna sui social dopo l’eliminazione dal GF

Tuttavia a non passare inosservata è stata proprio l’immagine di copertina, che ha diviso il web. Secondo diversi utenti infatti la foto con protagonista Rose Villain sarebbe stata sottoposta a un uso eccessivo di Photoshop, al punto che il viso della cantante, sempre stando al parere del web, risulterebbe essere troppo modificato. In tanti dunque stanno criticando questa scelta e non sono mancati commenti al vetriolo.

Nel mentre Rose, proprio a Vanity Fair, ha parlato dei complimenti che spesso riceve sul suo aspetto fisico e in merito ha dichiarato: “Spesso per strada mi fermano per dirmi: ‘Sei bellissima’. Non mi dicono: ‘Sei bravissima’. Il complimento mi fa piacere, certo, ma mi spiazza. E alla fine, in fondo, un po’ ci resto male. Davvero è questo che passa di me? Io voglio essere riconosciuta come musicista, non ho mai basato la mia vita o la mia carriera sul fatto di essere una ragazza carina”.