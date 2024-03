NEWS

Vincenzo Chianese | 30 Marzo 2024

Grande Fratello

Rosy Chin torna sui social e posta una foto in cui tagga gli ex inquilini: assenti all’appello sono però i Perletti

Tornata sui social dopo il Grande Fratello, Rosy Chin posta una foto sul suo profilo taggando (quasi) tutti gli ex inquilini. All’appello però mancano i Perletti.

La storia di Rosy Chin fa storcere il naso ai fan Perletti

Dopo la finale del Grande Fratello, i concorrenti sono tornati alle loro vite di sempre e hanno così riabbracciato i loro cari. A tornare dalla sua famiglia è stata ovviamente anche Rosy Chin, che per 6 mesi è stata lontana dai suoi figli e da suo marito. La nota e amata chef in queste ore ha fatto anche ritorno sui social e ha condiviso con il suo pubblico i primi momenti vissuti fuori dalla casa. Tuttavia a un tratto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha dato il via a una piccola polemica.

Rosy ha infatti postato una foto sui suoi profili taggando la maggior parte degli ex inquilini del Grande Fratello. Tuttavia diversi utenti hanno notato un dettaglio che ha fatto discutere. La Chin infatti non ha menzionato né Perla Vatiero né Mirko Brunetti e a quel punto i fan dei Perletti hanno iniziato a criticare il suo gesto. C’è infatti chi ha addirittura accusato la chef di non aver preso bene la vittoria dell’ex protagonista di Temptation Island. Ovviamente però le cose non stanno proprio così.

Come molti altri utenti hanno fatto notare infatti, Rosy Chin non ha dimenticato di taggare solo i Perletti. A non essere stati menzionati sono stati anche Marco Maddaloni, Ciro Petrone e Sergio D’Ottavi, che come sappiamo hanno stretto un rapporto di grande amicizia con la chef. Di conseguenza dunque quella di Rosy sarà senza dubbio stata una svista e il suo gesto non è stato fatto in malafede come hanno ipotizzato i più maliziosi.

Domani intanto la Chin sarà ospite della puntata speciale di Verissimo dedicata al Grande Fratello e di certo non mancheranno le emozioni.