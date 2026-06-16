L’evento, che si tiene da 20 anni nella città romagnola, sarà ancora più speciale grazie alla presenza dell’emittente radiofonica e dei grandi artisti di Sanremo 2026

Un evento che da 20 anni anima la Romagna e celebra ufficialmente l’arrivo dell’estate. Venerdì 19 giugno, RTL 102.5 farà ballare l’Italia con l’imperdibile “Notte Rosa” di Riccione. Una grande serata di musica e spettacolo dal vivo.

I grandi artisti di Sanremo 2026 sul palco della Notte rosa di Riccione

Sul palco della città romagnola, si alterneranno a rotazione J-Ax, Ditonellapiaga, Samurai Jay ed Eddie Brock, accompagnati dalla conduzione dagli speaker della prima radio d’Italia Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Baiguini.

La festa proseguirà con l’intrattenimento firmato RTL 102.5: in consolle Massimo Alberti con il format “’70, ’80, ’90 all’ora”, la Discoteca Nazionale con DJ Sautufau, oltre all’energia di Heva, Bels, Amelie e DJ Alma.

La diretta su RTL 102.5 e su RTL 102.5 Play

La serata della Notte rosa di Riccione, a cura di RTL 102.5, si inserisce all’interno del palinsesto di Riccione Music City. L’evento sarà trasmesso in diretta dalle ore 22.00 su RTL 102.5 (canale 36) e in live streaming su RTL 102.5 Play.

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