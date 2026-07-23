L’emittente è la più seguita nel nostro Paese con 6,3 milioni di utenti. L’intero gruppo (con Radio Zeta e Radiofreccia) ne raggiunge nove

Ogni giorno 6,3 milioni di italiani ascoltano con fedeltà RTL 102.5, che da oltre 15 anni mantiene la leadership assoluta negli ascolti. La stazione radiofonica ha una copertura totale 24 ore su 24, 365 giorni l’anno. I dati provengono da Audiradio nella rilevazione del secondo trimestre 2026.

Il gruppo RTL 102.5 raggiunge nove milioni di persone al giorno

L’intero gruppo, con RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia, viene ascoltato da oltre 9 milioni di italiani: dati reali. Oltre all’emittente principale, seguita da 6,3 milioni tutti i giorni, Radio Zeta è ascoltata da 1,2 milioni persone ogni giorno e Radiofreccia da 1,6milioni.

Le parole di Lorenzo Suraci, presidente del gruppo

«Oggi diversi milioni di ascoltatori della radio non vengono conteggiati nella rilevazione degli ascolti perché siamo bombardati, ogni giorno, dai call center e si risponde sempre meno alle loro telefonate. Ma l’attuale indagine sugli ascolti si sta modernizzando sempre di più perché la radio si è adattata ai tempi ed è fruibile su tutti i device esistenti: autoradio, tv, smartspeaker, computer, telefoni cellulari, pc e su tutte le piattaforme social comprese YouTube e Spotify. Oggi, infatti, puoi ascoltare le nostre radio da ogni dispositivo con la massima qualità», dichiara Lorenzo Suraci, presidente del gruppo RTL 102.5.

Anche RTL 102.5 Play cresce: +19 per cento nell’ultimo anno

Tutti i contenuti sono disponibili anche su RTL 102.5 Play, la grande piattaforma del gruppo, che segna un +19 per cento nell’ultimo anno. Il servizio on demand offre il riascolto e l’ascolto in diretta della radio dai propri device.

La presenza sul territorio

Il Gruppo RTL 102.5, con le sue radiovisioni, è presente sul territorio con i più importanti eventi, raccontati sempre in diretta con giornalisti e speaker e anche sui social, dove i contenuti superano i 200 milioni di visualizzazioni al mese.

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