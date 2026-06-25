Il Gruppo RTL 102.5 annuncia ufficialmente il lancio del nuovo store online unificato. Da oggi, l’universo valoriale di RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia si traduce in una proposta di collezioni esclusive accessibili direttamente attraverso la piattaforma RTL 102.5 Play all’indirizzo store.rtl.it.

Il progetto dello store online

Il progetto nasce dalla volontà di consolidare il legame con una community di milioni di ascoltatori quotidiani, offrendo un’estensione fisica dell’esperienza d’ascolto. La gamma di prodotti include capi di abbigliamento, borse, zaini e accessori lifestyle. Tutti sviluppati secondo rigorosi standard qualitativi e di design.

Con questa operazione, il Gruppo RTL 102.5 arricchisce il rapporto con il proprio pubblico, trasformando il brand in un vero e proprio elemento di stile. Ogni emittente mantiene il proprio posizionamento strategico attraverso tre linee dedicate.

Nello store online, la “Linea Tech” di RTL 102.5

RTL 102.5: uno stile contemporaneo e trasversale, arricchito dalla “Linea Tech”, una capsule collection con dettagli riflettenti progettata per lo sport e il dinamismo urbano.

La “Linea Fluo” di Radio Zeta

Radio Zeta afferma il suo ruolo di punto di riferimento della Generazione Zeta e si esprime attraverso la “Linea Fluo”. Caratterizzata da grafiche ad alto impatto cromatico ed energia visiva.

La collezione di Radiofreccia

Radiofreccia, una collezione dall’anima rock e decisa. Pensata per chi fa della musica una vera e propria filosofia di vita.

L’entusiasmo di Marta Suraci e Federico Pepe

Marta Suraci, Head of Marketing and Communication del Gruppo RTL 102,5, e Federico Pepe, direttore artistico di Le Dictateur Studio e autore della brand identity, hanno commentato con entusiasmo il lancio dello store online. «Era da tempo che sognavamo che questo intero sistema di loghi si evolvesse, diventando qualcosa di fisico e reale, tutto da indossare e da vivere.

Vedere l’identità visiva delle nostre radio trasformarsi in uno stile quotidiano per la nostra community è il coronamento di un lungo e intenso percorso creativo. Finalmente diamo una veste tangibile a un legame invisibile, permettendo alla nostra community di portare addosso l’energia e i valori in cui si riconoscono ogni giorno». Promozione di lancio: Per celebrare il debutto sul mercato, tutti gli utenti che effettueranno il primo ordine entro il 31 luglio riceveranno un omaggio speciale esclusivo.

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