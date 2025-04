Avete mai visto o ricordate l’imitazione di Sabrina Impacciatore nei panni di Marina La Rosa al Grande Fratello? Il video è diventato virale in queste ore dopo l’ospitata dell’attrice a Belve. E preparatevi perché… è davvero tutto da ridere!

L’imitazione di Sabrina Impacciatore

La recente ospitata di Sabrina Impacciatore durante la prima puntata di Belve, ieri sera in onda su Rai 2, ha rievocato alla memoria di tutti anche alcuni sui video cult e celebri imitazioni. L’attrice, amatissima non solo in Italia ma anche nel resto del mondo (per lei parlano i riconoscimenti ottenuti), in passato ci ha regalato una parodia PERFETTA di Marina La Rosa.

Il filmato, tornato virale nelle scorse ore, risale alla primissima (e molto amata) edizione del Grande Fratello, in cui Sabrina Impacciatore ha sorpreso Marina La Rosa con una divertente imitazione.

In studio con gli altri ex concorrenti a raccontare l’esperienza del Grande Fratello, Daria Bignardi (conduttrice di quell’edizione), ha chiamato l’attenzione proprio di Marina La Rosa: “Io ti ricordo in confessionale molto ‘gatta’, che ti veniva naturale sedurre il pubblico e magari anche il Grande Fratello. Vediamo se in quel confessionale ora puoi essere rievocata”.

Così la presentatrice ha finto un collegamento e presente nel sacro luogo della Casa del GF… Sabrina Impacciatore imitare Marina La Rosa. Una parodia studiata nei minimi dettagli, in cui l’attrice ha usato la stessa impostazione di voce bassa e seducente, gli occhiali da sole che portava spesso Marina, così come la camicia bianca e il modo di sedersi e muoversi. Insomma nulla è stato lasciato al caso.

Marina La Rosa da studio è scoppiata a ridere insieme ai suoi compagni d’avventura. Uno sketch molto simpatico quello pensato da Sabrina Impacciatore che, come detto, a distanza di tanti anni, è tornato nuovamente virale in rete e abbiamo deciso di proporvi in queste immagini.