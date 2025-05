TuttoFood 2025, Fiera Milano – Padiglione: 4 Stand: G01

Saclà prosegue il suo percorso di crescita internazionale e anche quest’anno partecipa a Tuttofood. L’evento, in programma a Milano dal 5 all’8 maggio, rappresenta uno degli appuntamenti più rilevanti a livello globale per tutto il settore agroalimentare.

In occasione della fiera, l’azienda lancia in anteprima per il mercato italiano la nuova gamma di “Olive Snack Saclà”, in tre varianti: Olive Kalamata Snocciolate, Olive Verdi Snocciolate e Olive Snocciolate con Peperoncino.

Grazie alla pratica confezione monouso on the go, si tratta di uno prodotto innovativo, pensato per rispondere alle esigenze dei consumatori moderni. Coloro che sono sempre più attenti alla praticità e alla qualità degli alimenti. Le “Olive Snack Saclà” rappresentano un’alternativa gustosa e bilanciata agli spuntini tradizionali, ideali da gustare nei momenti di pausa e capaci di coniugare bontà,

comodità e benessere.

In linea con la sua visione sempre più globale e in un’ottica di espansione nei mercati esteri, a Tuttofood Saclà presenta due nuove varianti di Pesto. Pesto Basilico e Pistacchio, già distribuito in Francia e Belgio e recentemente selezionato da distributori negli Emirati Arabi e nei Paesi dell’Est. Ma anche il pesto al Limone, una proposta inedita da poco introdotta negli stessi mercati.

Questi prodotti confermano la capacità dell’azienda di saper interpretare i gusti e le esigenze dei consumatori nei diversi Paesi locali, adattando le idee italiane ai sapori di tutto il mondo. I due lanci reinterpretano in chiave contemporanea uno dei prodotti più iconici dell’azienda, il Pesto, unendo creatività gastronomica e ingredienti della tradizione italiana.

“Da sempre Tuttofood rappresenta per Saclà un appuntamento strategico per raccontare le ultime novità e confrontarsi con i professionisti del settore. Quest’anno, abbiamo scelto di presentare in anteprima la gamma di Olive Snack. Un prodotto innovativo che unisce gusto, praticità e versatilità. Perfetto a diverse occasioni di consumo, grazie al suo alto contenuto di servizio”, dichiara Federico Ghisolfi, Group Commercial Director F.lli Saclà Spa.

“Parallelamente ai lanci dedicati al mercato italiano, Saclà continua a evolversi anche a livello internazionale, rafforzando la propria presenza all’estero. I nuovi Pesti al Basilico e Pistacchio e al Limone ne sono un esempio concreto. Interpretano le preferenze dei Paesi stranieri mantenendo intatta la nostra filosofia, fondata su qualità, innovazione ed eccellenza degli ingredienti.”