Il successo di Per sempre sì di Sal Da Vinci arriva 38 anni dopo Massimo Ranieri con la dedica speciale a Geolier

Il palco dell’Ariston ha decretato il suo verdetto sancendo la vittoria di Sal Da Vinci con il brano Per sempre sì. Un risultato che profuma di storia dato che l’artista riporta la palma d’oro a Napoli a distanza di quasi quattro decenni dall’impresa di Massimo Ranieri. Durante la conferenza stampa post vittoria il cantante ha faticato a nascondere l’emozione descrivendo il momento come un sogno inaspettato che premia una carriera iniziata a soli sette anni. Per Sal Da Vinci non si tratta solo di un successo personale ma di un riscatto per chiunque parta dal basso cercando di far arrivare la propria voce al grande pubblico.

La missione internazionale e il messaggio per l’Eurovision

Con la vittoria del Festival arriva anche la conferma ufficiale della partecipazione all’Eurovision Song Contest. Sal Da Vinci ha accettato con entusiasmo l’incarico di rappresentare l’Italia sottolineando come la musica debba fungere da collante universale capace di abbattere ogni muro e barriera culturale.

Il legame con Geolier e con Stefano De Martino

Un momento di grande sportività ha segnato le prime ore da vincitore di Sal Da Vinci che ha rivelato di aver ricevuto una telefonata da Geolier. L’artista ha espresso la volontà di condividere idealmente il premio con il giovane rapper ricordando come la sua mancata vittoria di due anni fa fosse rimasta una sorta di opera incompiuta per la città. Non è mancato poi un pensiero per Stefano De Martino nominato direttore artistico per le prossime edizioni. Tra i due c’è stato uno scambio di messaggi cordiali che suggella un periodo d’oro per Napoli ormai protagonista assoluta nel panorama dell’intrattenimento e della cultura nazionale.

