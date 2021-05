1 Le parole di Sangiovanni

All’interno della scuola di Amici 20 come sappiamo è nato l’amore tra Sangiovanni e Giulia Stabile. La ballerina e il cantante, che si sono classificati rispettivamente al primo e al secondo posto, hanno emozionato tutto il pubblico con la loro bellissima storia, e sembrerebbe che ancora oggi tutto prosegua a meraviglia tra i due. Solo qualche giorno fa proprio il rapper, nel corso di una lunga intervista per FanPage, ha infatti raccontato come vanno le cose con Giulia dopo la fine di Amici 20. Ecco cosa ha raccontato Sangio in merito:

“Il nostro rapporto continua. Ci siamo visti, siamo stati insieme e cercheremo comunque di conoscerci anche fuori e di passare del tempo insieme, appena avremo la possibilità. Eravamo abituati a vivere in quella bolla 24 ore su 24 insieme, era una situazione diversa. Ora ci dobbiamo abituare, e come dobbiamo abituarci a tante altre situazione così dobbiamo abituarci a questa, che è diversa”.

Tuttavia i fan della coppia si chiedono cosa accadrà in futuro tra Sangiovanni e Giulia Stabile. I seguaci più curiosi della coppia infatti si domandano anche se il rapper e la ballerina andranno a convivere in futuro, e sull’argomento proprio nelle ultime ore è intervenuto il rapper. Sangio tuttavia, come riporta Tv Mia, ha ammesso che attualmente i due non pensano ancora alla convivenza, essendo ancora giovani e soprattutto essendo incentrati a pieno sulle loro carriere e suoi progetti futuri. Queste le dichiarazioni del cantante in merito:

“È presto per convivere”.

Nel mentre qualche giorno fa a spendere bellissime parole per Sangiovanni è stata anche la stessa Giulia Stabile, che ha svelato anche cosa pensano le sue amiche del rapper. Rivediamo le sue dichiarazioni.