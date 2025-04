Ieri sera è andata in onda la quarta e ultima puntata di Ne vedremo delle belle. Nel corso della diretta è giunta l’ora della verità e alcune showgirl hanno lanciato frecciate a Laura Freddi e a Patrizia Pellegrino.

Cosa è accaduto a Ne vedremo delle belle

Ieri sera su Rai 1 è andata in onda la quarta e ultima puntata di Ne vedremo delle belle, durante la quale è stata eletta la vincitrice di questa prima edizione. A trionfare è stata così Lorenza Mario, che è risultata essere la prima classificata. Nel corso della diretta però per le showgirl è giunta l’ora della verità, dopo settimane di tensioni e scontri. Le concorrenti infatti, in maniera anonima, hanno avuto la possibilità di esprimere il proprio pensiero su alcune delle loro colleghe e ieri sera così la giuria ha letto alcuni dei commenti che sono stati scritti.

Non sono dunque mancate frecciatine in particolare a Laura Freddi e a Patrizia Pellegrino, che hanno ricevuto duri attacchi. Proprio la prima si è infatti sentita dire: “Nessuno si è accorto che hai fatto questo programma, nemmeno noi. Come te lo spieghi?”. Non è mancata naturalmente la replica della Freddi, che a quel punto ha dichiarato: “In effetti avrei voluto anche ballare, ho solo cantato. Sarà per quello”. Ma non è finita qui.

Le showgirl di Ne vedremo delle belle ne hanno avute anche per Patrizia Pellegrino. Una delle concorrenti infatti ha affermato: “Quando finirà questo programma come affronterai il vuoto?”. L’attrice naturalmente non ha perso tempo nel replicare e ha aggiunto: “Sono impegnata. A ottobre debutto al Teatro Parioli con Angela Melillo. Siamo già impegnate a teatro. Il vuoto nella mia vita non c’è”.

Insomma sembrerebbe che nel dietro le quinte tra le showgirl ci siano state diverse tensioni e ieri si è giunti alla resa dei conti. Il talent show nel mentre ha chiuso i battenti e in molti si chiedono già se il prossimo anno ci sarà una seconda edizione.