Dopo oltre un anno di pausa dalle scene, Sangiovanni è riapparso su Instagram con un messaggio per i fan: sta bene ed è pronto a tornare a fare musica con tutti.

Sangiovanni è pronta a fare nuova musica

Dopo mesi di silenzio, Sangiovanni è finalmente tornato su Instagram per aggiornare i fan sul suo stato d’animo e sui suoi progetti futuri. Il giovane artista, che lo scorso febbraio aveva annunciato una pausa dopo la sua partecipazione a Sanremo, ha condiviso un reel in cui appare sereno e positivo.

Nel video, Sangiovanni ha voluto rassicurare i suoi follower, dichiarando di sentirsi meglio e di essere tornato in studio per scrivere e cantare. Le sue parole sono state un vero e proprio messaggio di gratitudine nei confronti di chi gli è stato vicino in questo periodo difficile.

“Ciao raga, come state? Io bene. Sono contento di fare questo video per dirvelo. Sto molto meglio. Sono tornato in studio a scrivere, a cantare. Che dire, voglio ringraziarvi per il supporto che mi avete dato in tutto questo tempo, tutto l’affetto che ho ricevuto veramente è stato bellissimo e spero di ricambiarlo presto. Spero di vedervi, mi mancate veramente tanto.”

L’artista ha voluto ringraziare non solo i suoi fan, ma anche i colleghi e le persone dello spettacolo che gli hanno mostrato sostegno in questo anno difficile.

“Grazie anche agli artisti, alle persone dello spettacolo, tutte le persone che mi hanno aiutato in questo periodo anche solo con un messaggio. Voglio ringraziarvi davvero tanto perché per me ha significato molto. Siamo pronti, direi, per tornare a fare nuova musica, a divertirci insieme, a stare bene insieme. Ci vediamo presto, vi mando un abbraccio e un bacio grandissimo.”

Le parole di Sangiovanni hanno subito scatenato un’ondata di affetto da parte dei fan, che attendevano con ansia il suo ritorno. Il suo annuncio fa presagire l’arrivo di nuova musica e, probabilmente, di nuovi progetti.

Dopo un periodo di pausa necessario per tornare a stare bene con se stesso e poter dare il meglio di sé anche sul lavoro, il cantante sembra pronto a ripartire con più energia che mai.