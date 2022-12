NEWS

Vincenzo Chianese | 5 Dicembre 2022

Sanremo 2023

Ecco chi sono i presunti esclusi da Sanremo 2023

In queste ore abbiamo scoperto chi sono i 22 Big della musica italiana che a febbraio parteciperanno al Festival di Sanremo 2023, e non sono mancate tante sorprese. Il cast messo in piedi da Amadeus è senza dubbio uno dei più forti degli ultimi anni e di certo non mancheranno tante emozioni. Naturalmente però tanti sono stati gli artisti esclusi dalla kermesse musicale, che hanno presentato le loro canzoni ma che non hanno convinto il conduttore. All Music Italia ha così stilato una lista dei cantanti che non ce l’avrebbero fatta. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Partendo dai talent show, a essere esclusi dal Festival sarebbero stati Luigi Strangis, Alex Wyse, Sissi, Sangiovanni, Annalisa (che avrebbe presentato più di un brano), i The Kolors, e Antonino (che aveva proposto anche un pezzo scritto da Cristiano Malgioglio). I presunti esclusi di X Factor sarebbero invece Francesca Michielin, la cui assenza stupisce, e Michele Bravi.

Ma chi sono gli altri presunti esclusi da Sanremo 2023? Sempre secondo All Musica Italia, tra i nomi che in passato hanno preso parte al Festival ma che quest’anno non ce l’avrebbero fatta troviamo Malika Ayane, Matteo Romano e Bugo. E ancora Ditonellapiaga, gli Eugenio In Via Di Gioia e Francesco Gabbani.

Tanti anche gli artisti che si sarebbero presentati in coppia, ma che non ce l’avrebbero fatta. Tra loro pare ci siano: Arco (Alessandro Casillo) con Big Boy (Sergio Sylvestre), Auroro Borealo con Elio, Jack Savoretti e Svegliaginevra. E ancora Marco Guazzone con Valentina Parisse, Myss Keta e Il Pagante, Tiromancino con Enula e Alan Sorrenti con Comete.

Tra le band escluse da Sanremo 2023 pare invece ci siano i Nomadi, i Fast Animals And Slow Kids, gli Eiffel 65 e i Jalisse. I rapper che invece non ce l’avrebbero fatta sarebbero Baby K, Clementino, Chadia Rodrigeuz, Beba, Bresh, Shade e Coez. Tra le donne invece sarebbero state escluse nomi del calibro di Paola Turci, Syria, Simona Molinari, Mietta, Elettra Lamborghini, Silvia Salemi e Marcella Bella.

Sarebbero rimasti fuori anche Drusilla Foer, Andrea Sannino, Matteo Bocelli, Daniele Silvestri, Fausto Leali, i Ricchi e Poveri, Al Bano e Raf.