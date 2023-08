NEWS

Andrea Sanna | 12 Agosto 2023

Sanremo 2024

Ibrahimovic super ospite a Sanremo 2024?

Siamo in piena estate eppure si pensa già alla prossima edizione del Festival. Sanremo 2024 per quanto sia ancora lontano (è in programma dal 6 al 10 febbraio) è già nel pieno dei preparativi e Amadeus è intenzionato a chiudere in bellezza il suo percorso di direttore artistico.

Il presentatore sta studiando ogni singolo dettaglio per portare in scena una manifestazione all’altezza delle precedenti. I nomi emersi sono tanti in queste lunghe settimane estive e uno potrebbe tornare di moda. Sembrerebbe infatti che Amadeus stia puntando al gradito ritorno di Zlatan Ibrahimovic. La volta precedente è stato un vero successo, che pare si voglia replicare ora nel 2024 con la nuova edizione di Sanremo.

Stando a quanto riferito dal direttore di Novella 2000 Roberto Alessi su Mow Mag, potrebbero esserci serie possibilità che l’ex centravanti svedese del Milan possa fare ritorno a Sanremo 2024.

Il direttore Alessi con la rubrica in cui riporta gli Up & Down della settimana ha informato l’idea di Amadeus, che vorrebbe coinvolgerlo come super ospite della kermesse canora più attesa dell’anno. Con la speranza di molti appassionati di calcio che questa indiscrezione possa andare in porto, la ricerca continua e Sanremo 2024 potrebbe regalarci delle grandi sorprese. Ma ecco quanto si apprende precisamente riguardo a questo gossip:

“Mi dicono che Amadeus ha voglia di riaverti a Sanremo, non sparare cachet troppo altri: vogliamo vederti!”, si legge nell’editoriale curato da Roberto Alessi.

A oggi quindi tante idee, ma al momento non ci sono certezze su chi affiancherà Amadeus durante le cinque serate di Sanremo 2024. La suggestione Zlatan Ibrahimovic però pare sia tornata di moda e chissà non possa esserci la fumata bianca. In attesa di capire cosa succederà, vi invitiamo a seguirci ancora per tantissime altre news sul mondo del Festival della Canzone Italiana e non solo!