Nicolò Figini | 20 Agosto 2023

Gigi D’Alessio a Sanremo 2024?

Nonostante manchino ancora numerosi mesi all’inizio della kermesse musicale, Amadeus qualche tempo fa ha annunciato il regolamento in diretta al TG1. In seguito è anche stata stilata una lista dei possibili Big che potremmo vedere in gara. Al momento non sappiamo cosa accadrà in quanto i nomi verranno annunciati durante la finale di Sanremo Giovani a dicembre. In queste ore, però si sta diffondendo una nuova indiscrezione sul Festival di Sanremo 2024.

Come sappiamo i co-conduttori delle varie serate saranno proprio i cantanti che non si esibiranno in quell’occasione. Amadeus ha rivelato che mercoledì si esibirà soltanto la metà di loro. Gli altri artisti, invece, saranno i co-conduttori della serata in base a un sorteggio che avverrà in sala stampa la mattina. La stessa cosa, al contrario, accadrà anche per giovedì sera.

Tuttavia, stando a quanto riporta il profilo Twitter La TV – Estate, sembra che Amadeus verrà affiancato da un cantante molto famoso a Sanremo 2024. Stiamo parlando di Gigi D’Alessio. Al momento si tratta solamente di una indiscrezione e non sappiamo quanto ci sia di vero. Dovremo attendere conferme da parte dei diretti interessati e non accadrà prima dell’inizio dell’anno nuovo.

Noi vi terremo informati nel caso in cui dovessero essere disponibili nuovi aggiornamenti. Nel frattempo sarebbe stato smentito il nome di Barbara d’Urso tra gli ospiti del Festival. Secondo Dagospia, infatti, alcune fonti avrebbero escluso la possibilità:

“La Rai nel corso della presentazione dei palinsesti ha escluso il coinvolgimento della conduttrice napoletana a “Ballando con le Stelle”. Il suo nome negli ultimi giorni è stato associato a “Sanremo 2024″ al fianco di Amadeus. Fonti vicine all’organizzazione smentiscono categoricamente a Dagospia: ‘Non è nei piani del direttore artistico’”.

Scopriremo come stanno davvero le cose solo con il tempo. Seguiteci per non perdervi tante altre news.