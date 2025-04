In queste ore a lasciare senza parole il web sono stati Olly e Ultimo, che hanno duettato insieme sulle note di Balorda nostalgia, brano vincitore del Festival di Sanremo 2025.

Il duetto tra Olly e Ultimo incanta il web

Sono mesi impegnativi, questi, per Olly. Il cantante poco più di due mesi fa ha vinto il Festival di Sanremo con la sua Balorda nostalgia, che in queste settimane è diventata una vera hit. Il brano ha infatti scalato le classifiche, ottenendo riconoscimenti su riconoscimenti. Il giovane artista nel mentre ha rinunciato a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest per potersi dedicare al suo tour, che ha già registrato il tutto esaurito.

LEGGI ANCHE: Shade ricoverato in ospedale: “Ho smesso di respirare, mi muovo con l’ossigeno”

Enorme successo dunque per Federico Olivieri, che in questi mesi non ha mai smesso di dedicarsi alla sua musica e al suo pubblico. Nelle ultime ore intanto è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha riportato il giovane artista al centro dell’attenzione mediatica. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

LEGGI ANCHE: Sarah Toscano, il retroscena sul primo casting davanti a Maria De Filippi

Tutto è iniziato quando Olly ha condiviso un video sui suoi profili in cui appare al fianco di Ultimo. Ma non è finita qui. I due artisti, accompagnati da Jvli, hanno duettato sulle note di Balorda nostalgia e naturalmente l’esibizione ha conquistato tutto il web. Il video della performance intanto sta facendo il giro dei social e in molti stanno già chiedendo a gran voce una collaborazione inedita tra i due cantanti e chissà se in futuro le richieste dei fan non vengano esaudite.

Nel mentre anche Ultimo si sta preparando alla partenza del suo nuovo tour di stadi, che per tutta l’estate toccherà le principali città del nostro paese. Già da mesi questi attesi concerti hanno registrato il sold out e di certo anche stavolta il cantautore romano saprà come stupire il suo pubblico.