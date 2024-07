Il nuovo Festival di Sanremo 2025 di Carlo Conti comincia a prendere forma. Ma quando inizia la kermesse canora e cosa sappiamo riguardo a questo evento così importante per il nostro Paese? Ecco tutto quello che c’è da sapere: cantanti, le date, regolamento e biglietti.

Non solo i programmi che torneranno in TV, da Affari Tuoi a Belve per passare a Tale e Quale Show al nuovo progetto di Mara Venier, Le stagioni dell’amore. Cresce l’attesa tra il pubblico per il prossimo Festival della canzone italiana.

Ma quando inizia Sanremo 2025? A darci una risposta è Roberto Sergio, amministratore delegato Rai, in occasione dell’annuncio del palinsesti. La manifestazione si sarebbe dovuta tenere dal 4 all’8 febbraio, ma dovrà slittare ufficialmente dall’11 al 15 febbraio 2025.

Avremo quindi le cinque serate dove i Big e Nuove Proposte faranno conoscere le loro nuove canzoni (per gli artisti emergenti saranno le stesse presentate a Sanremo Giovani). Non mancherà ovviamente la serata dedicata alle cover e duetti.

Da cosa è dovuto lo spostamento di Sanremo? Tutto a causa della decisione della Lega Calcio di inserire le partite di Coppa Italia in chiaro in contrapposizione con il Festival. Ciò ha portato al cambio di date.

Conduttore: chi è il presentatore di Sanremo

Passiamo ora alla conduzione. Chi è il conduttore di Sanremo 2025? Il presentatore scelto è Carlo Conti, che svolge anche il compito di direttore artistico. Un’eredità importante la sua dopo l’addio di Amadeus.

Chi affiancherà Carlo Conti al Festival di Sanremo 2025? Al momento non abbiamo alcuna informazione utile, se non una serie di indiscrezioni. Da Annalisa a Stefano De Martino, ma nessuna di queste trova conferme per l’appunto e servirà attendere.

Cantanti

Chi sono i possibili big di Sanremo 2025? La lista dei cantanti per il prossimo Festival è ancora da definire.

Sul web di tanto in tanto spunta qualche papabile, ma nessuna certezza effettiva. Anche in questo caso ci sarà da aspettare.

Prezzi biglietti e regolamento

Cosa sappiamo riguardo i biglietti e il regolamento. Entrambi sono disponibili online sul sito ufficiale della kermesse canora. La vendita, se come per la passata edizione, sarà aperta da metà gennaio sul sito autorizzato. Qui sono disponibili anche tutte le indicazioni necessarie

I prezzi dei biglietti possono ovviamente variare di serata in serata.

Per quanto riguarda il regolamento, ci sono già le prime novità, tra tutte è che i Big e Nuove proposte saranno divisi. Le 4 migliori giovani promesse selezionate, si esibiranno poi sul palco del Teatro Ariston!

Dove vedere Sanremo 2025

Sappiamo infine dove vedere Sanremo 2025? In mondo visione il Festival si potrà seguire su Rai 1 o su RaiPlay. Questi sono i canali ufficiali di messa in onda.

Sulla piattaforma si può seguire in diretta o nelle giornate successive. Sono presenti anche video delle singole esibizioni e puntate e contenuti extra.