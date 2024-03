Sanremo 2025, la lista dei rifiuti si allunga: anche Alberto Matano ha detto ‘no’ al Festival

Sanremo

Nicolò Figini | 8 Marzo 2024

Sanremo 2025

Alberto Matano ha risposto alla possibilità di condurre il Festival di Sanremo nel 2025 dopo l’addio di Amadeus.

La risposta di Alberto Matano su Sanremo 2025

Dopo ben cinque anni Amadeus ha chiuso le porte al suo ritorno sul palco dell’Ariston a Sanremo 2025 come conduttore e direttore artistico. Per tale ragione non sappiamo ancora chi prenderà il suo posto e cosa accadrà nel prossimo futuro, in quanto pare che quasi ogni collega a cui è stato chiesto abbia rifiutato.

Tra quelli che hanno suscitato più clamore ci sono Carlo Conti ma anche Antonella Clerici, la quale era stata associata al nome di Alessandro Cattelan. Quest’ultimo, tuttavia, a Domenica In si era detto entusiasta dell’idea di prendere il timone della kermesse:

“Parliamo dello show più importante del nostro paese. Sanremo è un’istituzione, se qualcuno ti chiama non è che ci devi pensare, devi rispondere presente e vai.

È una roba gigantesca, soprattutto per me che ho tenuto un certo tipo di esposizione che non è quella del quotidiano“.

In queste ore, inoltre, si stanno diffondendo le parole di Alberto Matano, al quale è stato chiesto cosa direbbe se gli offrissero la possibilità di condurre Sanremo 2025. A Il Messaggero il volto de La Vita in Diretta ha rivelato senza troppi giri di parole: “Sinceramente sarebbe una follia, solo se fossi un mitomane potrei pensarci. Amadeus è inarrivabile“.

Al momento non sappiamo cosa accadrà, ma oltre a coloro che hanno rifiutato, come Alberto Matano, possiamo citare anche volti noti che si sono candidati alla conduzione. Tra questi troviamo il cantante Gigi D’Alessio, ma anche l’attrice e presentatrice Michelle Hunziker.

Per adesso ci sono solamente delle ipotesi in circolazione e nulla è ancora certo. Sanremo 2025 è in alto mare e si spera che nelle prossime settimane si possa trovare una soluzione. Mancano ancora diversi mesi all’inizio della kermesse, ma i preparativi sono molto lunghi e servirà tempo per organizzare tutto al meglio.