Collegato a La Pennicanza con Fiorello, il direttore generale Rai fa uno spoiler sul conduttore del Festival di Sanremo 2027. In seguito però ritratta e fa chiarezza.

Lo spoiler sul conduttore di Sanremo 2027

A distanza di poche ore dalla partenza dell’edizione 2026, in rete si continua a parlare del Festival di Sanremo 2027. Da giorni infatti emergono indiscrezioni su indiscrezioni circa il volto che prenderà il posto di Carlo Conti alla conduzione e alla direzione artistica e naturalmente sul web se ne leggono di ogni. Solo nelle ultime ore tuttavia è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha attirato l’attenzione generale.

Ieri, nel corso della nuova puntata de La Pennicanza, Fiorello ha ricevuto una chiamata in diretta da Roberto Sergio, direttore generale Rai. A quel punto il conduttore, con l’ironia che da sempre lo contraddistingue, ha cercato di estorcere alcune informazioni sul futuro della kermesse e ha così affermato: «Può dirci qualcosa che non sappiamo del futuro di questa azienda? Tipo Sanremo dell’anno prossimo».

A quel punto, a sorpresa, il direttore generale Rai ha fatto quello che ai più è sembrato uno spoiler sul conduttore di Sanremo 2027. Roberto Sergio infatti, senza esitazione, ha fatto il nome di Stefano De Martino e non è mancata naturalmente la reazione di Fiorello, che entusiasta ha aggiunto: «L’ha detto, è ufficiale».

La notizia nel mentre ha fatto il giro del web in una manciata di secondi e poco dopo Sergio è stato costretto a intervenire e a fare chiarezza.

Roberto Sergio fa chiarezza

Dopo che il presunto spoiler sul conduttore di Sanremo 2027 ha iniziato a fare il giro del web, Roberto Sergio è stato costretto a intervenire. Facendo chiarezza sulla situazione, il direttore generale Rai, raggiunto da Adnkronos, ha spiegato cosa è accaduto in realtà e ha così affermato:

«Nessun annuncio su Sanremo 2027. Rosario mi ha tirato dentro una gag in una videotelefonata in cui non si capiva granché. Io ho risposto ‘De Martino’ a una domanda in cui intendevo chi incarnava il futuro della Rai. Su Sanremo 2027 non è stato ancora deciso nulla. E ci mancherebbe, visto che deve ancora iniziare quello 2026».

