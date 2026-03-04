A distanza di pochi giorni dalla finale del Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti rivela quali sono i suoi brani preferiti.

Le parole di Carlo Conti dopo la finale di Sanremo 2026

Sono trascorsi pochi giorni dalla finale di Sanremo 2026, tuttavia in rete si sta ancora parlando molto del Festival della canzone italiana. Solo nelle ultime ore a rompere il silenzio è stato Carlo Conti, che si è collegato in diretta con Radio Toscana. A sorpresa, il conduttore e direttore artistico della kermesse musicale ha rivelato per la prima volta quali sono i suoi brani preferiti tra quelli in gara al Festival. Queste le dichiarazioni del presentatore, raccolte da Isa&Chia:

«A mio giudizio il brano più bello era quello di Fedez e Masini: moderno, potente, cantato benissimo con un testo pazzesco. Poi per me sarebbero stati da podio anche Tommaso Paradiso, Raf e Fulminacci. Anche Ermal Meta ha proposto un brano importante».

Ma non è finita qui. Carlo Conti ha anche detto la sua sulla canzone di Sal Da Vinci, vincitore di Sanremo 2026. In merito il conduttore ha affermato: «Non avrei immaginato, quando ho scelto la sua canzone, che potesse arrivare così in alto, magari era da prime 10. Quello di Sal è un brano che è entrato nel cuore del pubblico».

Infine, commentando gli ascolti del Festival, Conti ha aggiunto: «I risultati sono stati ancora una volta clamorosi perché abbiamo finito con il 70% di share e 11 milioni di telespettatori. Quando fai questi numeri si deve essere contenti, vuol dire che il Festival l’hanno visto tutti».

