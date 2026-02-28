Carlo Conti ha rivelato che stasera annuncerà il conduttore del Festival di Sanremo 2027.

Stasera scopriremo il conduttore di Sanremo 2027

Da settimane si parla del Festival di Sanremo 2027. Da diversi mesi a questa parte, come in molti sapranno, Carlo Conti ha annunciato che questo sarebbe stato il suo ultimo anno al timone della kermesse musicale. A quel punto in rete sono esplosi i gossip in merito al volto che avrebbe preso il posto del conduttore e direttore artistico e, naturalmente, se ne sono dette di ogni.

La Rai tuttavia non ha mai confermato i pettegolezzi emersi e tutto il pubblico è in attesa di un annuncio ufficiale. Adesso però l’azienda è pronta a svelare le prime news sulla prossima edizione del Festival.

Proprio questa mattina, nel corso della conferenza stampa, Carlo Conti ha annunciato che stasera annuncerà il conduttore di Sanremo 2027. Lanciando anche una provocazione, il presentatore ha affermato: «Stasera vi dico una cosetta. Magari potrei restare io».

Quando però i giornalisti hanno tentato di andare più a fondo sulla questione, Conti ha aggiunto: «Ho avuto l’autorizzazione dei vertici Rai a poterlo dire solo stasera. Non è carino dirlo ora. Lo diremo stasera, ma non troppo tardi».

Laura Pausini alla direzione artistica del prossimo Festival?

Stasera dunque, nel corso della finale del Festival, scopriremo chi sarà il conduttore di Sanremo 2027. Durante la conferenza stampa intanto è stato chiesto a Laura Pausini di un suo possibile arrivo alla direzione artistica il prossimo anno. La cantante però, con sincerità, ha affermato:

«Non sono ancora in grado. Dico ‘ancora’ perché prima dicevo che non avrei mai condotto e invece adesso condurrei sempre».

Ma cosa accadrà dunque e chi ci sarà alla conduzione il prossimo anno? lo scopriremo tra poche ore.

