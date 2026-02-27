Questa sera su Rai 1 in onda la quarta serata di Sanremo 2026. Ecco il live blogging in diretta con tutte le news minuto per minuto.

Quarta serata del Festival di Sanremo 2026

Finalmente, al Festival di Sanremo 2026 l’attesa quarta serata, quella dedicata ai duetti e alle cover, con i Big impegnati a “giocare” con brani del repertorio italiano e internazionale insieme a ospiti e con alcune scelte curiose.

In conduzione, insieme a Carlo Conti e Laura Pausini, ci sarà Bianca Balti. Francesco Gabbani sarà al Suzuki Stage di Piazza Colombo mentre sulla Costa Crociera appuntamento con Max Pezzali.

Le news della serata in tempo reale – LIVE

Sarà una serata di grandi brani e di forti emozioni quella di stasera venerdì 27 febbraio, quarta serata del Festival di Sanremo 2026, durante la quale è prevista l’interpretazione – esecuzione – da parte dei 30 Artisti della sezione Campioni – di una cover scelta dal repertorio italiano e internazionale. Gli artisti saranno votati dal pubblico con il televoto, dalla giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio. L’artista più votato sarà dichiarato vincitore della serata delle cover.

