Dopo ben 28 “no” consecutivi, i Jalisse ci riprovano ancora. Il celebre duo infatti invierà una canzone alla direzione artistica di Sanremo 2026 con la speranza di rientrare tra i Big in gara al prossimo Festival.

I Jalisse sognano il Festival di Sanremo 2026

Si stanno scaldando i motori per Sanremo 2026. Solo pochi giorni fa è giunta notizia che l’accordo tra la Rai e il Comune della cittadine ligure è finalmente arrivato e così sono ufficialmente partiti i preparativi per la prossima edizione della kermesse musicale. Il Festival dunque si terrà come da tradizione all’Ariston, dal 24 al 28 febbraio, e alla conduzione e alla direzione artistica ci sarà nuovamente Carlo Conti. Proprio in queste settimane il presentatore ha iniziato ad ascoltare i brani che i Big stanno iniziando ad inviare e poche ore fa, dando un primo spoiler sulle canzoni, ha affermato:

“Scommetto che volete sapere qualcosa anche dei Big. Diciamo che iniziano ad arrivarmi delle belle canzoni. Inizio ad ascoltare tante belle proposte, sarà ancora una volta difficilissimo selezionarle. Come da abitudine lo dirò al Tg1 della domenica”.

In rete intanto non mancano le indiscrezioni circa il possibile cast di Sanremo 2026 e si parla di grandi nomi del panorama musicale italiano. In attesa di scoprire chi la spunterà però nelle ultime ore è emerso un retroscena che non è passato inosservato. Stando a quanto fa sapere il settimanale Chi, pare che dopo ben 28 “no” consecutivi i Jalisse ci riproveranno. Il celebre duo formato da Fabio Ricci e Alessandra Drusian invierà una nuova canzone alla direzione artistica della kermesse, con la speranza di salire sul palco dell’Ariston a febbraio.

Ma cosa accadrà dunque stavolta? I Jalisse riusciranno finalmente a coronare il sogno di tornare in gara al Festival della canzone italiana? Lo scopriremo solo il prossimo dicembre.