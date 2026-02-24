A distanza di pochissime ore dalla partenza del Festival di Sanremo 2026, andiamo a scoprire quali sono i titoli di canzoni più usati.

Il retroscena sulle canzoni di Sanremo 2026

Finalmente ci siamo. Questa sera parte ufficialmente il Festival di Sanremo 2026 e tutto è pronto per la prima serata della kermesse musicale. Proprio stasera ascolteremo le 30 canzoni in gara e di certo i Big sapranno come stupirci. In attesa di scoprire cosa accadrà e le prime impressioni del pubblico, in queste ore è emerso un curioso retroscena che non è passato inosservato.

Il Fatto Quotidiano ha infatti rivelato quali sono i titoli dei brani più usati di sempre. Come è stato fatto notare, c’è addirittura un singolo che è stato depositato in SIAE ben 75 volte. Parliamo della canzone di Chiello, che al Festival partecipa con Ti Penso Sempre. Ma il giovane artista non è l’unico.

Come si legge, tra i titoli più usati di Sanremo 2026 c’è anche quello di Serena Brancale (Qui con me), che vanta 74 pubblicazioni. Seguono Levante (Sei tu), con 73, e Michele Bravi (Prima o poi), che ne ha 70.

Anche la canzone di Francesco Renga, Il meglio di me, è stata depositata 40 volte. 35 pubblicazioni per Avvoltoi di Eddie Brock e 25 invece per Nayt, con la sua Prima che. Il titolo più usato all’estero è invece Voilà di Elettra Lamborghini.

I titoli meno usati

Ma quali sono invece i titoli meno usati tra quelli in gara a Sanremo 2026? Scopriamolo. I romantici di Tommaso Paradiso vanta solamente 4 pubblicazioni, così come Naturale di Leo Gassmann. 3 pubblicazioni invece per Le cose che non sai di me di Mara Sattei, Tu mi piaci tanto di Sayf e Opera di Patty Pravo.

Ci sono tuttavia anche titoli originali, che non sono mai stati usati prima d’ora. Parliamo di Ai ai di Dargen D’Amico, Ogni volta che non so volare di Enrico Nigiotti, Poesie clandestine di LDA e Aka7even, La felicità e basta di Maria Antonietta e Colombre.

E ancora trai titoli originali ci sono Male necessario di Marco Masini e Fedez, Uomo che cade di Tredici Pietro, Per sempre sì di Sal Da Vinci, Stupida sfortuna di Fulminacci, Magica favola di Arisa e Italia starter pack di J-Ax.

