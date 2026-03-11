“I veri big torneranno”, parola di Enzo Mazza, ceo di FIMI che, in un’intervista a Fanpage.it ha parlato del prossimo Festival di Sanremo 2027 condotto da Stefano De Martino. Peraltro ha anche puntualizzato le motivazioni che hanno portato a una kermesse, quest’anno, forse un po’ più sottotono rispetto ad altre edizioni.

I veri Big torneranno a Sanremo 2027

Per il prossimo Festival di Sanremo 2027 manca ancora diverso tempo, eppure se ne parla già con grande insistenza, complice anche l’impiego di Stefano De Martino nel ruolo di direttore artistico e conduttore. E mentre già si ipotizza chi potrebbe affiancarlo, il ceo FIMI, Enzo Mazza è intervenuto a Fanpage.it.

Nel corso della chiacchierata ha raccontato, come vedremo, che a detta sua nel 2027 torneranno i “veri Big” in gara a Sanremo 2027, dopo questa edizione definita “di passaggio”. Ecco cosa ha raccontato:

“Tutti avevano sostenuto che gli artisti che sono andati al Festival quest’anno rappresentavano un anno un po’ di passaggio – era un anno nel quale era difficile mettere in piedi un cast per varie motivazioni: ritardi, discussioni che c’erano state su vari fronti, non si sapeva se il Festival sarebbe rimasto nella città che l’ha sempre ospitato“.

Le parole del ceo di FIMI

Durante il suo discorso sul Festival, Enzo Mazza ha spiegato che questo del 2026 è stato all’insegna di nuove leve e molti déjà vu, mentre a Sanremo 2027 si è detto certo della presenza di diversi grandi ritorni:

“Molti cantanti in questo momento sono impegnati su altro. Poi è un evento stressante, diciamoci la verità: il Festival non è più come una volta che vai lì, fai le prove, canti e basta. Oggi sei impegnato praticamente 24 ore su 24. Devi anche essere preparato a un evento del genere. Magari tanti artisti con grande notorietà hanno preferito fare altre scelte. Ma, premesso che l’anno prossimo torneranno moltissimi artisti importanti al Festival“, ha affermato.

Dunque se il Festival del 2026 è stata una fase intermedia, a Sanremo 2027 il cast dovrebbe attirare maggiormente l’attenzione del pubblico. Nonostante ciò però ci ha tenuto a ribadire come anche questa edizione abbia fatto numeri importanti:

“Se sono sicuro che torneranno molti artisti importanti? Sicuramente, perché c’è una naturale evoluzione: dopo un intervallo si ritorna. Però alla fine, detto questo, il Festival sta portando comunque dei risultati dal punto di vista del mercato. Abbiamo artisti che prima non avevano questa notorietà e questa rilevanza e adesso ce l’hanno”.

Tra gli esempi fatti dal ceo FIMI, quello di Samurai Jay o ancora Sayf e Ditonellapiaga, Tredici Pietro o la vittoria di Sal Da Vinci. Sanremo 2027 però sarà una vera svolta e su questo ne è sicuro.

