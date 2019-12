3 Sanremo Giovani 2020: rivelati i cantanti che saliranno sull’Ariston

Nella serata di giovedì 19 dicembre sono stati scelti i cantanti di Sanremo Giovani che saliranno sul palco dell’Ariston. La competizione ha visto fronteggiarsi 10 sfidanti, di questi solo 5 hanno avuto accesso alla fase di febbraio. I ragazzi in gara hanno ricevuto diverse valutazioni, tra cui la giuria demoscopica, la giuria di qualità, il televoto e la giuria televisiva. Quest’ultima composta da Antonella Clerici, Piero Chiambretti, Pippo Baudo, Carlo Conti e Gigi D’Alessio. Alla conduzione di Sanremo Giovani, proprio come Sanremo, c’è stato Amadeus.

Dieci ragazzi si sono esibiti ma alla fine solo 5 hanno avuto la meglio. Questi sono: Leo Gassman, Fadi, Marco Sentieri, Fasma e gli Eugenio in via di gioia. Non ce l’hanno fatta, invece, due ragazzi provenienti dalla scuola di Amici: Jefeo e Thomas.

I 5 ragazzi che hanno avuto l’accesso in finale, però, non sono stati i soli. A Sanremo Giovani 2020 parteciperanno 8 concorrenti, che si sfideranno in serate alterne. Nella serata di mercoledì si sfideranno i primi 4. Di giovedì i secondi 4 e, nell’appuntamento del venerdì, gli ultimi 4 rimasti in gara a contendersi il primo posto.

Vediamo dunque chi sono gli altri tre partecipanti e le novità riguardanti i ragazzi.