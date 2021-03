Chi è Sara Vulinovic? Instagram della Madre Natura di Ciao Darwin 8

Scopriamo insieme e andiamo a conoscerla meglio, attraverso alcune curiosità che la riguardano, la modella Sara Vulinovic, scelta come Madre Natura di Ciao Darwin 8: l’età, il fidanzato, la carriera e dove poterla seguire sul suo account ufficiale di Instagram. Ecco tutte le informazioni necessarie su di lei!

Chi è Sara Vulinovic

Nome e Cognome: Sara Vulinovic

Data di nascita: informazione non disponibile

Luogo di Nascita: Sebenico (in croato Šibenik)

Età: informazione non disponibile

Altezza: 1 metro e 76 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: modella

Fidanzato: informazione non disponibile

Figli: Sara non ha figli

Tatuaggi: Sara non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @sara__zlatan

Sara Vulinovic età, altezza e biografia

Ecco alcune informazioni che siamo riusciti a raccogliere in merito alla biografia della Madre Natura di Ciao Darwin 8.

Da quel che siamo riusciti a scoprire Sara Vulinovic è nata in Croazia, a Sebenico, un piccolo paesino.

Purtroppo non siamo in grado di fornirvi i dati circa la sua data di nascita ed età e nemmeno il peso. Sappiamo solo che l’altezza corrisponde a 1 metro e 76 centimetri e ha un fisico perfetto.

Carriera

Qualcosa in più siamo riusciti a carpire invece per quanto riguarda la sua carriera e vita privata.

Sappiamo infatti che è una modella molto apprezzata nel settore della moda e che spesso ha fatto visita nel nostro Paese per lavoro e non solo, dato che ama molto viaggiare.

Tra le città che pare abbia visitato in questi anni in Italia ci sono Roma, Milano e Firenze, che spesso compaiono nei suoi scatti. Qui probabilmente avrà ricevuto anche delle importanti offerte lavorative. Ma non sappiamo altro a tal proposito.

Madre Natura di Ciao Darwin 8

Oggi 26 marzo 2021 torna l’appuntamento settimanale del sabato sera di Canale 5 con Ciao Darwin 8 (in replica). La trasmissione condotta da Paolo Bonolis e dal suo braccio destro Luca Laurenti sta ottenendo risultati pazzeschi, sintomo di quanto il target sia amato dal pubblico della rete Mediaset.

Come sempre, anche in questa puntata troveremo contrapposte due categorie: Belli VS Brutti. A guidarli due capitani d’eccezione come Youma Diakite e l’attore comico Enzo Salvi.

Non mancherà ovviamente la presenza di Madre Natura. Nel corso dell’ottava edizione siamo passati da Angelina Michelle a Vanja Josic fino ad arrivare all’affascinante Cicelys Zelies. Adesso a ricoprire questi importanti panni è anche la modella Sara Vulinovic, come anticipato da Super Guida TV. Ci sono tutti gli ingredienti giusti per una serata davvero divertente e piuttosto coinvolgente, proprio come siamo abituati.

Vita privata

Con dispiacere non abbiamo grandi informazioni circa la vita privata della Madre Natura di Ciao Darwin 8.

Mediante i social abbiamo scoperto anche che Sara Vulinovic ha avuto una storia con un ragazzo di nome Thomas. Non sappiamo se attualmente lui sia ancora il suo fidanzato.

Il giovane in questione, comunque, è un imprenditore laureato in economia all’Università Cattolica di Milano, in base a quanto appreso da Instagram. Pare che dopo il conseguimento del titolo ha aperto una linea di calzature rigorosamente Made in Italy, la Thomas Neuman.

Infine, di seguito, vediamo insieme dove è possibile seguirla su Instagram…

Dove seguire Sara Vulinovic: Instagram e social

Come le Madre Natura delle precedenti puntate, anche Sara Vulinovic ha un profilo Instagram dove è possibile seguirla. L’account attualmente ha oltre 32,4 mila seguaci, numero che di certo subirà delle variazioni durante e dopo la puntata del 26 marzo 2021 (in replica) di Ciao Darwin 8.

La modella nel social network condivide con i suoi fans numerose immagini che la ritraggono protagonista e in cui mette in risalto tutta la sua indiscussa bellezza. Tante sono anche le foto in compagnia del suo fidanzato.

Tramite il suo profilo ufficiale di Instagram, infatti, Sara Vulinovic ha postato alcuni scatti in cui si è mostrata come appassionata turista per le vie di Firenze, Milano e Roma.

Ricordiamo ancora in data 26 marzo 2021 che il pubblico di Canale 5 avrà il piacere di ammirare Sara Vulinovic durante il quinto appuntamento di Ciao Darwin 8. Siamo sicuri che i telespettatori resteranno ammaliati dalla sua bellezza. Anche perché è davvero impossibile non notarla!

Novella 2000 © riproduzione riservata.