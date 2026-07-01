L’estate televisiva entra nel vivo con il ritorno di Temptation Island. Questa sera andrà in onda la seconda puntata e sarà davvero ricca di emozioni e colpi di scena.

Le anticipazioni della seconda puntata di Temptation Island

Questa sera, mercoledì 1° luglio 2026, Canale 5 trasmette la seconda puntata della nuova edizione del reality condotto da Filippo Bisciglia, Temptation Island, che dopo il debutto della scorsa settimana si prepara a regalare nuovi colpi di scena. L’esordio della quindicesima edizione ha confermato il successo del format, conquistando oltre 3 milioni e mezzo di telespettatori e uno share del 27,3%. Numeri che hanno consacrato ancora una volta il programma come uno degli appuntamenti più seguiti dell’estate. Le sette coppie protagoniste proseguono il loro “viaggio nei sentimenti” all’interno del Calalandrusa Beach & Nature Resort, dove tentatori e tentatrici stanno già mettendo a dura prova relazioni che, in molti casi, sembravano già fragili prima dell’inizio dell’esperienza.

Tra le storie che promettono di catturare maggiormente l’attenzione del pubblico c’è quella di Giovanni e Sabrina, fidanzati da sei anni.

Nella prima puntata il loro rapporto aveva già mostrato profonde crepe, ma gli avvicinamenti di Sabrina al single Lory sembrano aver accelerato ulteriormente la crisi. Il tentatore, soprannominato dalle altre ragazze “il Berrettini” per la somiglianza con il tennista italiano Matteo Berrettini, ha instaurato un feeling sempre più evidente con Sabrina.

Le immagini mostrate nel pinnettu hanno profondamente ferito Giovanni, che avrebbe deciso di chiedere un falò di confronto anticipato.

Resta ora da capire se Sabrina accetterà la richiesta del compagno oppure sceglierà di continuare il proprio percorso nel villaggio, rinviando il faccia a faccia. La risposta della fidanzata rappresenta uno dei momenti più attesi della serata.

Nuovi colpi di scena nella seconda puntata di Temptation Island

Un’altra coppia destinata a occupare gran parte della puntata è quella formata da Cristian e Soraya. Le anticipazioni diffuse attraverso i profili social ufficiali del programma mostrano immagini particolarmente forti.

Soraya appare in lacrime, mentre Cristian perde completamente il controllo fino a lasciare di corsa il villaggio, inseguito dagli operatori della produzione. Una scena che ha immediatamente fatto pensare agli spettatori alle celebri immagini del “Montoya, por favor!” diventate virali nell’edizione spagnola del programma. Per il momento non è stato svelato cosa abbia provocato una reazione così intensa, ma tutto lascia pensare che nel corso della puntata emergeranno filmati destinati a cambiare gli equilibri della coppia.

Grande attenzione continua a esserci anche intorno a Gabriele e Sara, finiti al centro delle polemiche dopo la diffusione online di alcuni vecchi contenuti per adulti realizzati anni fa. La vicenda ha generato numerose discussioni sui social e ha portato i due concorrenti a pubblicare un video di scuse nel quale hanno spiegato di non aver informato la produzione per vergogna e perché convinti che quei contenuti non fossero più reperibili. Nelle ultime ore sono circolate indiscrezioni secondo cui il loro percorso potrebbe interrompersi anticipatamente.

Al momento, però, non risultano provvedimenti ufficiali da parte di Mediaset e la produzione non ha confermato alcuna modifica al loro percorso all’interno del programma. Anche questo secondo appuntamento si preannuncia quindi ricco di confronti, emozioni e decisioni importanti. Tra richieste di falò anticipati, nuove conoscenze con tentatori e tentatrici e rapporti sempre più messi alla prova, il “viaggio nei sentimenti” entra già nella sua fase più delicata.

Se le anticipazioni saranno confermate, quella di questa sera potrebbe essere una delle puntate più intense dell’intera edizione, con alcune relazioni già vicine a un punto di non ritorno.