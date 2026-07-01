Ogni estate il mercato televisivo si riaccende e anche Mediaset avvia una fase di riorganizzazione dei propri palinsesti. Tra conferme, ritorni e possibili nuovi ingressi, l’attenzione si concentra soprattutto su Italia 1 e sul suo progetto di rilancio per la stagione 2026/27, che potrebbe includere anche l’arrivo di Giuseppe Cruciani, oltre a nuovi volti pensati per rafforzare identità e offerta della rete.

Tele-mercato estivo e nuove mosse Mediaset

Come ogni stagione estiva, il mondo della televisione si riaccende con il cosiddetto “tele-mercato”, e Mediaset si muove con decisione sul fronte degli acquisti e delle nuove strategie editoriali. Il gruppo di Cologno ha recentemente rafforzato i propri palinsesti con alcuni ritorni e nuovi innesti: tra questi spiccano quelli di Belen Rodriguez ed Elisabetta Canalis su Canale 5, a cui si aggiunge l’arrivo di Milo Infante, che ha lasciato la conduzione di “Ore 14” su Rai 2. Parallelamente, iniziano a circolare con insistenza voci su ulteriori possibili ingressi. Tra questi emerge il nome di Giuseppe Cruciani, figura che potrebbe approdare stabilmente a Italia 1. La rete, storicamente orientata verso un pubblico giovane, oggi si regge soprattutto su “Le Iene” e su una programmazione fatta di film e serie statunitensi come Chicago Fire, Chicago PD, Chicago Med e NCIS. L’eventuale arrivo di un volto come Cruciani rappresenterebbe un tentativo di rinnovamento dell’identità del canale.

Il nuovo corso di Italia 1 tra rilancio e volti nuovi

Il progetto di rinnovamento non riguarderebbe solo singoli ingressi, ma una più ampia riorganizzazione strategica. Dopo la trasformazione di Rete 4, sempre più orientata ai talk di attualità e politica, anche Italia 1 potrebbe essere coinvolta in un processo di ridefinizione della propria identità editoriale. L’obiettivo, secondo le indiscrezioni, sarebbe quello di restituire alla rete una linea più riconoscibile, vicina allo spirito originale del canale dedicato al pubblico giovane.

In questo scenario, oltre a Cruciani, un ruolo centrale potrebbe essere affidato a Veronica Gentili, già volto consolidato de Le Iene e giornalista con una forte esperienza nell’informazione. Dopo la parentesi nella conduzione de L’Isola dei Famosi, il suo ritorno all’approfondimento giornalistico appare sempre più probabile. Fanpage sottolinea infatti come la sua figura possa diventare un punto di riferimento per il nuovo assetto della rete: “Non si può dimenticare Veronica Gentili, senza dubbio un volto di punta di Italia 1, essendo alla conduzione de Le Iene da alcune stagioni. Ruolo che, salvo stravolgimenti dell’ultima ora, conserverebbe per candidarsi a un ritorno stabile alla sua vocazione principale, quella dell’informazione e attualità…”.

Giuseppe Cruciani e il possibile approdo a Italia 1

L’eventuale sbarco di Giuseppe Cruciani su Italia 1 non sarebbe un fulmine a ciel sereno, ma piuttosto il risultato di un progressivo avvicinamento tra il conduttore de La Zanzara e il gruppo Mediaset. Nel corso degli ultimi anni, infatti, il giornalista è apparso più volte come ospite o opinionista in diverse trasmissioni dell’azienda, da L’Isola dei Famosi a È Sempre Cartabianca, passando per Dritto e Rovescio, Fuori dal Coro, Pressing, Quarta Repubblica e Scherzi a Parte.

Secondo quanto riportato da Andrea Parrella di Fanpage, l’operazione si inserirebbe in un progetto più ampio di rilancio della rete: “Stando a quanto apprendiamo, Mediaset vorrebbe sfruttare la finestra della prossima stagione per l’innesto di titoli che servano da base per un rilancio identitario di Italia 1 da disegnare nei prossimi anni. Il giornalista e voce de La Zanzara sarebbe candidato alla conduzione di uno spazio attraverso il quale il gruppo auspica un travaso di pubblico dal popolarissimo programma radiofonico che l’uomo conduce da anni“. Non mancano inoltre collegamenti con altre trattative e indiscrezioni. Lo stesso Cruciani, infatti, era stato in passato accostato al ruolo di giurato a Ballando con le Stelle, ipotesi rimasta sospesa, con Milly Carlucci che aveva commentato: “Ci sentiamo e ci annusiamo, vedremo“.

Nel quadro del restyling rientrerebbero anche altri nomi come Giuseppe Brindisi e Mario Giordano, quest’ultimo possibile ritorno in Mediaset dopo le esperienze a Studio Aperto e Lucignolo. Tutto si inserisce nella cornice dei nuovi palinsesti 2026/27, che verranno presentati ufficialmente l’8 luglio e che, secondo le anticipazioni, segneranno un tentativo di rafforzare l’identità di Italia 1 sotto la guida strategica di Pier Silvio Berlusconi.