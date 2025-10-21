In zona nomination al Grande Fratello Benedetta ha puntato il dito contro Rasha dando però una motivazione banale, la reazione di Simona Ventura non si è fatta attendere.

La reazione di Simona Ventura alla nomination

Come ogni lunedì ieri sera è andato in onda un nuovo appuntamento con il Grande Fratello. E anche se gli ascolti non hanno premiato il programma di Simona Ventura, qualcosa è accaduto. Nel corso della serata abbiamo assistito al ritorno di Anita Mazzotta, ma anche ad alcune discussioni per svariate questioni. Una di queste riguarda l’esporsi poco. E in parte è quello che riguarda anche il momento legato alle nomination.

Quando i concorrenti vengono chiamati a fare la propria scelta, spesso tirano fuori delle scuse banali. Un po’ come si è verificato ieri quando Benedetta, arrivato il suo turno, ha nominato in modo palese Rasha. Come spiegazione, quando è stata interpellata da Simona Ventura, ha detto che tra loro non c’è troppo contatto e confronto.

Un discorso che non è affatto piaciuto a Simona Ventura che, proprio poco prima, aveva chiesto con la complicità dei suoi opinionisti, di tirare fuori gli artigli e farsi sentire. Insomma, non agire nell’ombra. Alla nomination però la conduttrice ha reagito in maniera alquanto ironica. Con l’aiuto della regia ha infatti lanciato un pezzetto de “La noia” di Angelina Mango (che presto peraltro rivedremo in TV dopo il ritorno in musica).

Inutile dire che tutti sono scoppiati a ridere, con un avvertimento da parte di Simona Ventura: “Non appena mi darete una motivazione del genere partirà La noia di Angelina Mango, perché ci fate venire una noia, che non ve lo posso dire”.

Insomma ai concorrenti converrà trovare delle motivazioni valide in zona nomination da qui alle prossime volte. Anche perché, un discorso del genere poteva essere fatto al massimo durante la prima settimana (se vogliamo esagerare), ma ora di sicuro ci saranno delle ragioni per fare una nomination interessante. Ed è questo il senso delle parole di Simona Ventura, ieri durante la puntata del Grande Fratello. Vedremo se i gieffini faranno tesoro del suggerimento.