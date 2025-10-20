In queste ore a rivelare un retroscena inedito su Federico Mastrostefano è stata Pamela Compagnucci, sua ex scelta a Uomini e Donne. Ecco cosa ha rivelato l’ex corteggiatrice.

Parla l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Quest’anno a tornare a Uomini e Donne, a distanza di più di 15 anni, è stato Federico Mastrostefano. L’ex tronista ha deciso di rimettersi in gioco e si è così seduto nel parterre di Cavalieri del Trono Over, con la speranza di trovare la potenziale anima gemella. In queste settimane dunque Federico è finito al centro di diverse dinamiche e numerose Dame si sono scagliate contro di lui. In queste ore intanto è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato che ha lasciato tutti a bocca aperta.

A svelare un retroscena inedito su Mastrostefano è stata infatti Pamela Compagnucci, che nel 2009 era stata la scelta di Federico a Uomini e Donne. Ospite a Casa Lollo, l’ex corteggiatrice ha raccontato di essere stata contattata di recente dal neo Cavaliere e in merito ha dichiarato:

“10 giorni fa mi arriva un messaggio su Instagram da Federico con scritto: ‘Pamela, come stai?’. Non capisco perché mi abbia scritto, era tantissimo che non lo sentivo. Io sono single, ma cosa vuoi da me? Io gli ho risposto: ‘bene’. Finita la conversazione. Non mi ha più scritto”.

LEGGI ANCHE: Emma Marrone torna a suonare la chitarra di suo padre

Già qualche settimana fa la Compagnucci, nel corso di un’intervista per Biccy, aveva commentato il ritorno di Federico a Uomini e Donne e in merito aveva affermato: “Non ho molto da dire, sinceramente. Ognuno fa le proprie scelte. Se ha sentito il bisogno di tornare, evidentemente qualcosa da risolvere c’è ancora, o magari cerca visibilità. Non mi riguarda. Abbiamo mantenuto un rapporto educato, questo sì. Buoni rapporti è un’espressione che lascia spazio all’interpretazione. Diciamo che non ci siamo fatti la guerra, ma nemmeno le confidenze”.